Neue iPhones und iPad: Bestellstart am Freitag um 14 Uhr

Während die meisten Nutzer den Bestellstart am Freitag wohl mit dem neuen Versionen von iPhone SE und dem iPad Air verbinden, wollen wir auch nochmal daran erinnern, dass von da an auch eine neue Version des iPhone 13 und iPhone 13 Pro zum Verkauf bereitsteht. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass Apple diese Geräte jetzt auch in Grün zum Verkauf anbietet.

Das mit den 14 Uhr bleibt wie immer abzuwarten, wobei die Nachfrage sich im Vergleich zum Verkaufsstart beispielsweise der iPhone-13-Modelle eher in Grenzen halten dürfte. Wir erinnern uns hier an ewig lange Fehlversuche, nachdem der Apple Store überhaupt erst mit Verspätung für die Bestellungen bereit war.

Während Apple den Startschuss für Bestellungen des neuen Mac Studio und des Apple Studio Display bereits gestern gegeben hat, müssen sich potenzielle Käufer neuer iPhone- oder iPad-Modelle noch gedulden. Hier wird der Apple Store erst von Freitag an Vorbestellungen zulassen. Wenn es nach Apple geht, sollen der Online Store des Herstellers am 11. März ab 14 Uhr dazu bereit sein.

