Die Telekom verzichtet inzwischen auf den früher angebotenen Reservierungsservice für neue iPhone-Modelle. Bestandskunden können sich aber auch in diesem Jahr für eine bevorzugte Belieferung registrieren. Das Angebot trägt den Namen „VIP-Lieferung“ und ist in das Telekom-Treueprogramm Magenta Moments eingebunden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist neben einem Telekom-Vertrag die Nutzung der Mein-Magenta-App. Dort findet sich im Bereich „Moments“ die Möglichkeit, Interesse an den neuen iPhone-Modellen zu bekunden.

Dass die Telekom das Kind nicht beim Namen nennt, dürfte damit zusammenhängen, dass Apple seine Partner im Vorfeld zur Verschwiegenheit verpflichtet. Statt konkrete Modellbezeichnungen zu verwenden, spricht die Telekom lediglich allgemein vom frühen Zugriff auf neue Smartphones. Die Aktion dürfte sich jedoch auf die für Mittwoch erwartete Vorstellung der neuen iPhone-Modelle beziehen.

Vom Premieren-Ticket zur VIP-Lieferung

Die aktuelle VIP-Lieferung führt einen Service fort, den die Telekom über die Jahre mehrfach verändert hat. In den ersten Jahren nach dem deutschen iPhone-Start gab der Mobilfunkanbieter noch sogenannte Premieren-Tickets aus. Anfangs erhielten Interessenten dafür sogar nummerierte Plastikkarten.

Das alte Premieren-Ticket der Telekom

Später wurde das Verfahren vollständig digitalisiert. Kunden konnten sich bereits vor der offiziellen Vorstellung einer neuen iPhone-Generation registrieren und ihr Kaufinteresse hinterlegen. Die Telekom stellte dabei eine bevorzugte Bearbeitung entsprechender Bestellungen in Aussicht.

Auch wer sich nun bei Magenta Moments registriert, soll bei der Bestellung und Auslieferung neuer Geräte bevorzugt berücksichtigt werden. Eine Garantie dafür, ein bestimmtes Modell zum Verkaufsstart zu erhalten, ist damit allerdings nicht verbunden.

O2 und Vodafone ohne Reservierungsservice

Andere Mobilfunkanbieter bieten einen vergleichbaren Service nicht mehr an. O2 und Vodafone beschränken sich auf Newsletter, die unter anderem über neu verfügbare Smartphones informieren.