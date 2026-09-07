Die Finanzamt-App MeinElster+ steht in Version 66.0.0 zum Download bereit. Mit dem Update wird vor allem der Umgang mit den für die Steuererklärung hinterlegten Belegen verbessert. Diese werden fortan in beide Richtungen zwischen der App und dem persönlichen Benutzerkonto beim Elster-Portal synchronisiert.

Neue Belege und nachträgliche Änderungen an bereits vorhandenen Dokumenten werden automatisch abgeglichen. Damit soll unabhängig davon, ob die Belege in der App oder über das Elster-Portal bearbeitet werden, jeweils der aktuelle Stand zur Verfügung stehen. Bislang lag der Schwerpunkt der App auf dem Erfassen und Hochladen von Dokumenten.

Belege mit dem iPhone erfassen

MeinElster+ ist ursprünglich als digitaler Belegscanner für Steuerunterlagen gestartet. Rechnungen, Spendenquittungen und andere Dokumente lassen sich mit der Smartphone-Kamera erfassen, kategorisieren und im persönlichen Elster-Konto hinterlegen. Bereits digital vorliegende Dokumente lassen sich ebenfalls an die App übergeben.

Seit der Einführung vor gut drei Jahren wurde der Funktionsumfang von MeinElster+ schrittweise erweitert. Mittlerweile lässt sich auch der Posteingang des persönlichen ELSTER-Kontos direkt in der App einsehen. Zudem können Anwender Belege nachreichen oder sonstige Nachrichten an das Finanzamt übermitteln. Auf Wunsch informiert die Anwendung per Push-Mitteilung über neu eingegangene Bescheide und Nachrichten.

Steuererklärung direkt auf dem iPhone

Seit diesem Sommer lässt sich mit MeinElster+ erstmals eine komplette Einkommensteuererklärung direkt auf dem iPhone erledigen. Mit Version 66.0.0 wurde auch die Funktion „Steuererklärung mit einem Klick“ optimiert.

Das Verfahren steht allerdings weiterhin nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung. Für das Steuerjahr 2025 richtet es sich an allein veranlagte Steuerpflichtige mit vergleichsweise einfachen Steuerfällen. Die App greift dabei auf bereits vorhandene Steuerdaten und Pauschalen zurück und erstellt daraus einen Vorschlag, der vor dem Absenden kontrolliert und bei Bedarf angepasst werden kann.