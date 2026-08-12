Google bringt die Benachrichtigungs-LED
Neue iPhone-Konkurrenz: Pixel 11 startet mit HiLight und Tensor G6
Google hat seine diesjährige Pixel-Generation offiziell gemacht. Zur Pixel-11-Familie gehören erneut das Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und das faltbare Pixel 11 Pro Fold. Begleitet werden die Smartphones von der neuen Pixel Watch 5. Die eigentliche „Made by Google“-Präsentation wird in der Nacht zum Donnerstag um 0 Uhr deutscher Zeit live übertragen.
Alle vier Smartphones setzen auf Googles neuen Tensor-G6-Prozessor und den Titan-M3-Sicherheitschip. Google verspricht gegenüber Tensor G5 unter anderem 25 Prozent schnelleres Surfen, 15 Prozent schnellere App-Starts und eine deutlich höhere Leistung für lokale KI-Aufgaben. Gemini ist entsprechend tief in die Geräte integriert.
HiLight informiert ohne Display
Eine der ungewöhnlicheren Neuerungen bleibt Pixel 11 Pro, Pro XL und Pro Fold vorbehalten. „HiLight“ besteht aus farbigen LEDs rund um den Kamerablitz und erinnert ein wenig an die früher verbreiteten Benachrichtigungs-LEDs.
Die Anzeige leuchtet beispielsweise in unterschiedlichen Mustern, während Gemini zuhört, nachdenkt oder antwortet. Eingehenden Anrufen von wichtigen Kontakten können Nutzer eigene Farben zuweisen. Später sollen auch Nachrichten unterstützt werden. Das Smartphone kann damit mit dem Display nach unten auf dem Tisch liegen und trotzdem dezent auf ausgewählte Ereignisse hinweisen.
Auch bei der Kamera legt Google nach. Das normale Pixel 11 erhält einen größeren 48-Megapixel-Hauptsensor und einen bis zu 30-fachen Zoom. Die Pro-Modelle kombinieren eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit 48-Megapixel-Ultraweitwinkel und Telekamera. Der rechnerisch unterstützte Pro-Zoom reicht hier bis 120-fach. Die Displays der Pro-Modelle erreichen bis zu 3.600 Nits.
Fold wird dünner und robuster
Das Pixel 11 Pro Fold wird knapp zehn Prozent leichter und rund einen Millimeter dünner. Ein neues zahnradloses Scharnier, Keramikglas auf dem Außendisplay und eine widerstandsfähigere Rückseite sollen die Haltbarkeit deutlich verbessern. Aufgeklappt stehen acht Zoll zur Verfügung, außen sind es 6,5 Zoll. Apps können unter Android 17 nun zudem flexibler als schwebende „Bubbles“ genutzt werden.
Pixel Watch 5 erkennt Atemnotfälle
Bei der Pixel Watch 5 setzt Google ebenfalls stark auf KI. Eine neue Live-Anzeige blendet abhängig von der Situation beispielsweise Bordkarten oder die verbleibenden Haltestellen einer Fahrt direkt auf dem Zifferblatt ein. Gemini lässt sich per Anheben des Handgelenks ansprechen und grundlegende Aktionen können teilweise lokal und ohne Internetverbindung verarbeitet werden.
Google verspricht zudem eine deutlich genauere GPS-Aufzeichnung und erweitert die Gesundheitsfunktionen. Neu ist eine Erkennung schwerer Atemnotfälle. Registriert die Uhr über längere Zeit einen kritischen Abfall der Sauerstoffsättigung und reagiert der Träger nicht, kann sie automatisch einen Notruf absetzen und den Standort übermitteln. Bemerkenswert: Die Funktion soll zuerst in Europa starten und ist für bestimmte EU-Märkte bereits CE-gekennzeichnet.
Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold und Pixel Watch 5 können ab sofort vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufsstart ist für den 20. August vorgesehen.
Diese Preise! Bodenlos!
~1000€ scheint der neue Einstieg zu sein.
Weil die Käufer es akzeptiert haben :)
Die Preise sind wirklich jenseits von allem was noch vernünftig ist. Aber bei den Pixel Geräten wird es wie immer sein, nach 3 Monaten 20-30% günstiger auf der Straße.
Ich habe bereits ein 10 Pro und habe zusammen mit einem Vorbesteller-Bonus jetzt für 309€ das neue Pro mit 256GB gekauft.
Vor 18 Monaten hab ich das 10er für 450 € gekauft.
Wenn man markentreu ist, dann hat man bei Google Glück und muss nicht versuchen, auf dem Zweitmarkt zu verkaufen…
Bei Apple hast du natürlich den Vorteil, dass es viel preisstabiler ist.
Trade in bei Google soll irre hoch sein, selbst bei alten Geräten!
400-500€
Ja das stimmt. Ich habe mal geschaut: für mein iPhone 15 Pro bekomme ich angeblich 770€ Trade-In Bonus (ich musste zweimal schauen). Dann wäre ich bei 440€ oder sowas für ein Pixel Pro und so wie ich das in anderen Foren gelesen habe, passen die Trade-In Preise bei Google auch meistens.
Auf den ersten Blick interessant, aber iOS liegt mir schon etwas mehr.
Die neuen iPhone Preise werden „interessant“…
Wer die 1000€ zahlt ist selber schuld. Habe Anfang April einen Vertrag fürs Iphone 17 abgeschlossen.
Ingesamte Kosten in den 2 Jahren = ca. 690€. Für den Preis hast du zu der Zeit gebrauchte Geräte bei Kleinanzeigen bekommen. Augen offen halten und dann wird es schon.
Starkes Line-Up und gute Preise. Bin gespannt, was Apple noch so bringt. Ich liebäugele ja schon lange mit einem Pixelgerät
Geht mir genauso. Bin sooo neugierig.
Ich glaub mein TikTok brennt, 25% schneller surfen. Endlich ruckelt die seite nicht mehr beim 2gb Werbung laden.
Ich vermute mal, dass Apples Preise auf dem gleichen Niveau sein werden ….
Vermutlich eher drüber…
Das wäre ja noch schön lol. Das 18 pro wird sicher weit drüber anfangen.
Die prozentuale Erhöhung gemäß UVP könnte ähnlich ausfallen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Apple das iPhone 18 Pro in der Basisversion mit 256 GB so stark im Preis erhöhen wird, um keine Marktanteile im Premiumbereich zu verlieren. Eher massiver Anstieg beim Pro Max und den 512 GB aufwärts Varianten.
„Gemini ist entsprechend tief in die Geräte integriert.“ Und da kackt die EU nicht rum, dass das offen gehalten werden muss für andere künstliche Intelligenzen?
Mal abwarten, wie sich das entwickelt.
Doch tut sie. Google geht nur einen anderen Weg (m.M.n. den klügeren, muss aber nicht richtig sein).
Apple => EU sagt wir müssen das offen machen = geht nicht mimimi
Google => EU sagt wir müssen das offen machen. Wir veröffentlichen erstmal, verhandeln dann und gucken was passiert.
Mal sehen was da noch so kommt
Ein iPhone-Konkurrent ist dann erst einer, wenn auf einem anderen Smartphone als von Apple iOS läuft.
Hä?
Rede
Höherer Preis, weniger RAM, kaum neue Features, keine konfigurierbare LED.
Welcome to the new world. Smartphones werden tatsächlich schlechter.
Weniger ram? Man kann wählen zwischen 12 und 16GB.
Die 10er Pixel Pro hatten alle 16 GB
Könnte die Vorstellung des iPhone 18 sein…
Nexus 4 und 5. high end damals gewesen und weitaus günstiger als die Konkurrenz. Geht also. Aber Google will sich schon lange als ebenbürtig zu Apple positionieren und daher auch ähnliche Preise aufrufen
Da sag mal einer, Apple gehen die Innovationen aus.
Man sieht – auch Google und Samsung bringen so gut wie keine Neuerungen mehr. Im Gegenteil, es wird immer mehr getrickst, damit eine teilweise Verschlechterung nicht so aussieht. Da seh ich das 18er deutlich weiter vorn.
Aber Google geht hier einen komischen Weg. Das Fold hat das „falsche Format“ und die normalen sowie Pros haben auf Hardware-Seite sogar gar nix wirklich Neues zu bieten. Keine variable Blende, nix bei den Bildschirmrändern oder einer Notch, kein 2nm Prozessor oder eigene Modems…
+1
Für mich wäre ein Device von Google ein absolutes NoGo!