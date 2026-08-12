Neue iPhone-Konkurrenz: Pixel 11 startet mit HiLight und Tensor G6

Google hat seine diesjährige Pixel-Generation offiziell gemacht. Zur Pixel-11-Familie gehören erneut das Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und das faltbare Pixel 11 Pro Fold. Begleitet werden die Smartphones von der neuen Pixel Watch 5. Die eigentliche „Made by Google“-Präsentation wird in der Nacht zum Donnerstag um 0 Uhr deutscher Zeit live übertragen.

Alle vier Smartphones setzen auf Googles neuen Tensor-G6-Prozessor und den Titan-M3-Sicherheitschip. Google verspricht gegenüber Tensor G5 unter anderem 25 Prozent schnelleres Surfen, 15 Prozent schnellere App-Starts und eine deutlich höhere Leistung für lokale KI-Aufgaben. Gemini ist entsprechend tief in die Geräte integriert.

HiLight informiert ohne Display

Eine der ungewöhnlicheren Neuerungen bleibt Pixel 11 Pro, Pro XL und Pro Fold vorbehalten. „HiLight“ besteht aus farbigen LEDs rund um den Kamerablitz und erinnert ein wenig an die früher verbreiteten Benachrichtigungs-LEDs.

Die Anzeige leuchtet beispielsweise in unterschiedlichen Mustern, während Gemini zuhört, nachdenkt oder antwortet. Eingehenden Anrufen von wichtigen Kontakten können Nutzer eigene Farben zuweisen. Später sollen auch Nachrichten unterstützt werden. Das Smartphone kann damit mit dem Display nach unten auf dem Tisch liegen und trotzdem dezent auf ausgewählte Ereignisse hinweisen.

Auch bei der Kamera legt Google nach. Das normale Pixel 11 erhält einen größeren 48-Megapixel-Hauptsensor und einen bis zu 30-fachen Zoom. Die Pro-Modelle kombinieren eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit 48-Megapixel-Ultraweitwinkel und Telekamera. Der rechnerisch unterstützte Pro-Zoom reicht hier bis 120-fach. Die Displays der Pro-Modelle erreichen bis zu 3.600 Nits.

Fold wird dünner und robuster

Das Pixel 11 Pro Fold wird knapp zehn Prozent leichter und rund einen Millimeter dünner. Ein neues zahnradloses Scharnier, Keramikglas auf dem Außendisplay und eine widerstandsfähigere Rückseite sollen die Haltbarkeit deutlich verbessern. Aufgeklappt stehen acht Zoll zur Verfügung, außen sind es 6,5 Zoll. Apps können unter Android 17 nun zudem flexibler als schwebende „Bubbles“ genutzt werden.

Pixel Watch 5 erkennt Atemnotfälle

Bei der Pixel Watch 5 setzt Google ebenfalls stark auf KI. Eine neue Live-Anzeige blendet abhängig von der Situation beispielsweise Bordkarten oder die verbleibenden Haltestellen einer Fahrt direkt auf dem Zifferblatt ein. Gemini lässt sich per Anheben des Handgelenks ansprechen und grundlegende Aktionen können teilweise lokal und ohne Internetverbindung verarbeitet werden.

Google verspricht zudem eine deutlich genauere GPS-Aufzeichnung und erweitert die Gesundheitsfunktionen. Neu ist eine Erkennung schwerer Atemnotfälle. Registriert die Uhr über längere Zeit einen kritischen Abfall der Sauerstoffsättigung und reagiert der Träger nicht, kann sie automatisch einen Notruf absetzen und den Standort übermitteln. Bemerkenswert: Die Funktion soll zuerst in Europa starten und ist für bestimmte EU-Märkte bereits CE-gekennzeichnet.

Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold und Pixel Watch 5 können ab sofort vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufsstart ist für den 20. August vorgesehen.