8K, Dolby Vision und 3D-Aufnahmen
Insta360 X6 startet mit größeren Sensoren und Spatial Capture
Insta360 erneuert sein Flaggschiff unter den 360-Grad-Kameras. Die neue X6 setzt auf zwei speziell entwickelte 1/1,1-Zoll-Sensoren von Sony, ein schnelleres Triple-AI-Chip-System und zeichnet 360-Grad-Videos mit bis zu 8K und 50 Bildern pro Sekunde auf. Der Preis startet bei 699 Euro.
Eine Besonderheit ist die erstmals direkt in einer 360-Grad-Kamera mögliche Aufnahme in Dolby Vision. Hinzu kommen 10-Bit-Farben und I-Log für die spätere Bearbeitung. Fotos lassen sich mit bis zu 120 Megapixeln aufnehmen.
Aus 360-Grad-Aufnahmen werden 3D-Modelle
Mindestens genauso spannend ist die neue Funktion „Spatial Capture“. Mit der X6 lassen sich Räume, Orte oder einzelne Objekte vollständig in 360 Grad aufnehmen. Die Insta360-App verwandelt das Material anschließend in ein dreidimensionales Modell, durch das sich Nutzer später aus unterschiedlichen Perspektiven bewegen können.
Das eröffnet Einsatzmöglichkeiten abseits klassischer Actionvideos: So lassen sich beispielsweise eine Wohnung vor einem Umbau, ein Urlaubsort oder eine Veranstaltung räumlich dokumentieren. Spatial Capture steht zum Start auch in Deutschland zur Verfügung. Ausgerechnet in den USA bleibt die Funktion zunächst deaktiviert.
4K-Videos ohne nachträgliches Reframing
Auch InstaFrame wurde überarbeitet. InstaFrame 2.0 verfolgt auf Wunsch Personen, Tiere oder Gegenstände automatisch und erzeugt direkt ein gewöhnliches 4K-Video. Das sonst für 360-Grad-Aufnahmen typische nachträgliche Auswählen des Bildausschnitts kann damit entfallen.
In Verbindung mit dem neuen Foldable Selfie Stick Remote Kit lässt sich der Bildausschnitt zudem per Joystick schwenken und neigen. Insta360 beschreibt das Verhalten als eine Art virtuellen Gimbal – nur ohne mechanisch bewegliche Kamera.
Die X6 besitzt außerdem ein 2,32 Zoll großes OLED-Display, 47 GB internen Speicher und einen austauschbaren 2.600-mAh-Akku. Bei 8K30 sollen bis zu 140 Minuten Aufnahme möglich sein. Die Kamera ist ohne zusätzliches Gehäuse bis 20 Meter wasserdicht und ihre beiden Objektive können bei Beschädigungen weiterhin selbst ausgetauscht werden.
Die Insta360 X6 ist ab sofort in Schwarz und Weiß erhältlich. Das Standardpaket kostet 699 Euro, das Essentials Bundle mit zusätzlichem Akku, Ladecase und unsichtbarem Selfie-Stick 799 Euro. Die Kamera wird auch bei Amazon angeboten.
Tauchgehäuse?
Bis zu 20 Meter Wasserdicht. steht im Artikel. Tauchgehäuse bei 360 stell ich mir schwierig vor weil du das halt immer siehst.
Würde ich nicht empfehlen, ohne Gehäuse
Dann bist du schlecht informiert ;-)
Wenn du es dir nicht nur vorstellen, sondern aus Erfahrung sprechen würdest, würde es Smily-at deutlich mehr helfen.
Ich kann aus Erfahrung sprechen und die Aussage ist Quatsch. Natürlich sieht man das Dive Case bei den bisherigen X-Modellen nicht und ist aber meines Erachtens auch schon vor Erreichen der Höchsttiefe zu empfehlen.
Aktuell scheint das case noch nicht verfügbar zu sein, zumindest gibt es das einzeln als Zubehör noch nicht und das Diver Bundle ist als „vorübergehend nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Ich bin Taucher, habe eine X5 und das Pro Tauchgehäuse. Funktioniert einwandfrei, ohne ist nur was für Schnorchler. Selbst 20m als Einschränkung funktioniert nicht immer, die Ware Einschränkung ist das fehlende Licht. Meine Tauchscheinwerfer bilden keine 360 Grad hab, das sehe ich als Einschränkung.
Also ich blicke wirklich nicht mehr durch mit den ganzen Modellen. Gefühlt ist aktuell jeden Monat ein Release.
Der Update Zyklus der X-Modelle, d.h. 360 Grad-Kameras von Insta360 liegt zwischen 13 und 22 Monaten. Wenn du da schon die Orientierung verlierst, muss dir doch bei den iPhones schwindelig werden?
Endlich mehr fps bei 8k 10bit und größeren Sensor, nun kann dji einpacken, allein schon wegen der Software!
Eigene Erfahrung, 8K reichen für VR Brillen nicht aus. Sieht unscharf und matschig aus.
Das 8k der 360 Grad Kameras kann man nicht mit 8k eines normalen Videos vergleichen. Der Faktor liegt bei 10-13x, d.h. Eine 8MP Aufnahme eines 360 Grad-Videos entspricht in etwa einer 0,8MP Aufnahme eines Bildes mit 28mm Brennweite (1x Zoom des iPhones).
Ich warte bis es echte 8K sind oder doppelte echte 8K.
Die X5 allein ist schon zig mal besser als die andere, bekanntere Marke.
Überhitzt nicht.
Längere Laufzeit in allen Modi.
Viiiiel bessere App und Software…
Nie wieder GoPro.
Ich bin komplett ohne Erfahrung auf dem Gebiet: ist die x5 beispielsweise gut geeignet, um ein zB RockKonzert in voller Länge aufzunehmen?
Gerade eine X5 gekauft… Na super :-)
Nur weil ein neues Modell erschienen ist, ist das Vorgängermodell nicht gleich schlecht. Hab auch eine x5 und finde sie genial
Kann man aus einem Video ein Bild erzeugen und aufs iPhone oder Apple übertragen?
Logisch! In der Software Standard.