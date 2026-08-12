Insta360 X6 startet mit größeren Sensoren und Spatial Capture

Insta360 erneuert sein Flaggschiff unter den 360-Grad-Kameras. Die neue X6 setzt auf zwei speziell entwickelte 1/1,1-Zoll-Sensoren von Sony, ein schnelleres Triple-AI-Chip-System und zeichnet 360-Grad-Videos mit bis zu 8K und 50 Bildern pro Sekunde auf. Der Preis startet bei 699 Euro.

Eine Besonderheit ist die erstmals direkt in einer 360-Grad-Kamera mögliche Aufnahme in Dolby Vision. Hinzu kommen 10-Bit-Farben und I-Log für die spätere Bearbeitung. Fotos lassen sich mit bis zu 120 Megapixeln aufnehmen.

Aus 360-Grad-Aufnahmen werden 3D-Modelle

Mindestens genauso spannend ist die neue Funktion „Spatial Capture“. Mit der X6 lassen sich Räume, Orte oder einzelne Objekte vollständig in 360 Grad aufnehmen. Die Insta360-App verwandelt das Material anschließend in ein dreidimensionales Modell, durch das sich Nutzer später aus unterschiedlichen Perspektiven bewegen können.

Das eröffnet Einsatzmöglichkeiten abseits klassischer Actionvideos: So lassen sich beispielsweise eine Wohnung vor einem Umbau, ein Urlaubsort oder eine Veranstaltung räumlich dokumentieren. Spatial Capture steht zum Start auch in Deutschland zur Verfügung. Ausgerechnet in den USA bleibt die Funktion zunächst deaktiviert.

4K-Videos ohne nachträgliches Reframing

Auch InstaFrame wurde überarbeitet. InstaFrame 2.0 verfolgt auf Wunsch Personen, Tiere oder Gegenstände automatisch und erzeugt direkt ein gewöhnliches 4K-Video. Das sonst für 360-Grad-Aufnahmen typische nachträgliche Auswählen des Bildausschnitts kann damit entfallen.

In Verbindung mit dem neuen Foldable Selfie Stick Remote Kit lässt sich der Bildausschnitt zudem per Joystick schwenken und neigen. Insta360 beschreibt das Verhalten als eine Art virtuellen Gimbal – nur ohne mechanisch bewegliche Kamera.

Die X6 besitzt außerdem ein 2,32 Zoll großes OLED-Display, 47 GB internen Speicher und einen austauschbaren 2.600-mAh-Akku. Bei 8K30 sollen bis zu 140 Minuten Aufnahme möglich sein. Die Kamera ist ohne zusätzliches Gehäuse bis 20 Meter wasserdicht und ihre beiden Objektive können bei Beschädigungen weiterhin selbst ausgetauscht werden.

Die Insta360 X6 ist ab sofort in Schwarz und Weiß erhältlich. Das Standardpaket kostet 699 Euro, das Essentials Bundle mit zusätzlichem Akku, Ladecase und unsichtbarem Selfie-Stick 799 Euro. Die Kamera wird auch bei Amazon angeboten.