Amazon arbeitet offenbar an neuem Smartphone

Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem das Fire Phone gefloppt ist, arbeitet Amazon offenbar erneut an einem eigenen Smartphone. Der Nachrichtenagentur Reuters liegen Aussagen mehrerer mit dem Vorhaben vertrauter Personen vor. Das Projekt werde intern unter dem Namen „Transformer“ geführt. Details wie der geplante Marktstart oder Preis seien bislang nicht bekannt.

Das Gerät soll eng mit Amazons Sprachassistentin Alexa verbunden sein und Nutzern einen zentralen Zugang zu verschiedenen Amazon-Diensten ermöglichen. Dazu sollen neben Einkäufen über den Online-Marktplatz und dem Zugriff auf Medienangebote des Unternehmens auch Dienstleistungen wie Essensbestellungen gehören.

Telekom-Werbung zum Fire Phone 2014

KI könnte klassische Apps ersetzen

Die Integration von künstlicher Intelligenz stellt laut den Berichten einen Schwerpunkt bei der Entwicklung des Telefons dar. Auf dieser Basis könnten klassische App-Strukturen künftig teilweise ersetzt werden. Anwendungen müssten dann nicht mehr zwingend installiert werden, sondern könnten direkt über Sprachbefehle oder automatisierte Abläufe gestartet werden. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Telekom mit ihrem im vergangenen Jahr vorgestellten KI-Smartphone T Phone 3.

Das Amazon-Konzept beschreibt das Smartphone dem Bericht zufolge als eine Art persönliches Steuergerät für digitale Dienste. Alexa soll dabei eine zentrale Rolle einnehmen, jedoch nicht zwingend das gesamte Betriebssystem stellen.

Im ersten Anlauf ist Amazon gescheitert

Der neue Anlauf von Amazon kommt überraschend, sah es doch so aus, als habe das Unternehmen nach dem Scheitern des Fire Phone sämtliche Ambitionen in dieser Richtung gestrichen. Das 2014 von Amazon vorgestellte Smartphone wurde vor allem wegen seiner engen Verknüpfung mit dem Online-Shop des Unternehmens kritisch betrachtet. Zudem hat Amazon auf die Anbindung an die großen App-Stores verzichtet, was in einer sehr begrenzten Auswahl an Apps resultierte.

Mit Blick auf das neue Gerät experimentiert Amazon den Reuters-Quellen zufolge in alle Richtungen. Man habe sowohl die Möglichkeiten eines voll ausgestatteten Smartphones als auch die eines einfachen, eher minimalistischen Geräts ausgelotet.