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Projekt "Transformer"

Amazon arbeitet offenbar an neuem Smartphone
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24 Kommentare 24

Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem das Fire Phone gefloppt ist, arbeitet Amazon offenbar erneut an einem eigenen Smartphone. Der Nachrichtenagentur Reuters liegen Aussagen mehrerer mit dem Vorhaben vertrauter Personen vor. Das Projekt werde intern unter dem Namen „Transformer“ geführt. Details wie der geplante Marktstart oder Preis seien bislang nicht bekannt.

Das Gerät soll eng mit Amazons Sprachassistentin Alexa verbunden sein und Nutzern einen zentralen Zugang zu verschiedenen Amazon-Diensten ermöglichen. Dazu sollen neben Einkäufen über den Online-Marktplatz und dem Zugriff auf Medienangebote des Unternehmens auch Dienstleistungen wie Essensbestellungen gehören.

Fire Phone 2014

Telekom-Werbung zum Fire Phone 2014

KI könnte klassische Apps ersetzen

Die Integration von künstlicher Intelligenz stellt laut den Berichten einen Schwerpunkt bei der Entwicklung des Telefons dar. Auf dieser Basis könnten klassische App-Strukturen künftig teilweise ersetzt werden. Anwendungen müssten dann nicht mehr zwingend installiert werden, sondern könnten direkt über Sprachbefehle oder automatisierte Abläufe gestartet werden. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Telekom mit ihrem im vergangenen Jahr vorgestellten KI-Smartphone T Phone 3.

Das Amazon-Konzept beschreibt das Smartphone dem Bericht zufolge als eine Art persönliches Steuergerät für digitale Dienste. Alexa soll dabei eine zentrale Rolle einnehmen, jedoch nicht zwingend das gesamte Betriebssystem stellen.

Im ersten Anlauf ist Amazon gescheitert

Der neue Anlauf von Amazon kommt überraschend, sah es doch so aus, als habe das Unternehmen nach dem Scheitern des Fire Phone sämtliche Ambitionen in dieser Richtung gestrichen. Das 2014 von Amazon vorgestellte Smartphone wurde vor allem wegen seiner engen Verknüpfung mit dem Online-Shop des Unternehmens kritisch betrachtet. Zudem hat Amazon auf die Anbindung an die großen App-Stores verzichtet, was in einer sehr begrenzten Auswahl an Apps resultierte.

Mit Blick auf das neue Gerät experimentiert Amazon den Reuters-Quellen zufolge in alle Richtungen. Man habe sowohl die Möglichkeiten eines voll ausgestatteten Smartphones als auch die eines einfachen, eher minimalistischen Geräts ausgelotet.
23. März 2026 um 14:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    24 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin mal gespannt auf die Datenschutzregeln dazu. Beim Fire Phone war man ja angehalten alles zu scannen .. wäre heute quasi der Tesla und den Smartphones ^^

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  • KI mischt das Feld nochmals auf.
    Das ist ein Schritt wie vom PDA zum Smartphone.

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  • Das Bedienkonzept Spracheingabe ist für mich ein gruseliger Gedanke.
    Ich stelle mir einen Bus voller Schulkinder vor und alles quatscht durcheinander.
    Oder – noch „besser“ – ich überweise kurz mal einen Betrag über Online-Banking.

    Das muss doch nicht sein

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  • Also falls Amazon schlau ist versuchen sie eine freie und offene Linux Version auf ihren Smartphones zu pushen.

    Ich glaube aber das es eher so ein zugenageltes FireOS Ding wird.

    Ich glaube das sowas keiner braucht.

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    • Wird auch so nicht funktionieren über die Breite masse. Kann mir nicht vorstellen bei den vielen individuellen Apps das sowas schon umsetzbar ist .Abgesehen davon müsste man ja dann Amazon so etwas wie eine Generalvollmacht geben das die KI auf alles zugreifen kann. Datenschutz, individuelle Sicherheitstechnische Einstellungen würden das spätestens verhindern .

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  • Dieser Ansatz könnte Apples Marktmacht zukünftig gefährlich werden.

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    • Ja ganz bestimmt… iPhones werden quasi von der Bildfläche verschwinden. Amazon hat ja auch ein so super tolles Ökosystem. Vertrauenswürdig bis zum Anschlag und bekannt für innovative Softwarelösungen sowie extrem grandiose Hardware mit ewiger Update Garantie. Endlich wird alles gut..

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  • MemoAnMichSelbst

    Beim Ersten konnte man nicht mal die gängigen Kalender/Mail Konten synchronisieren. Da war der Flop vorprogrammiert.

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  • Und nach 3 Monaten zeigt das Telefon ungefragt Werbung auf dem Startbildschirm.
    Nein Danke

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  • Wenn es das dann auch wieder für 10€ gibt, bin ich gerne bereit es wieder zu testen. ;-)

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  • Hatte fancy T-mobile nicht mal ein ähnliches Project? Wird bestimmt genauso toll.

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