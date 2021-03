Neue EU-Energielabel: Begleit-App von der Bundesanstalt BAM

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ordnet sich selbst als wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein und hat mit der Energielabel-App jetzt einen neuen App Store-Download für iPhone und iPad veröffentlicht.

Dieser begleitet die zu Monatsanfang eingeführten, neuen EU-Energielabel, über deren Verbesserungen wir auf ifun.de bereits ausführlich informiert haben.

Die neue Applikation soll bei anstehenden Kaufentscheidungen und vergleichenden Einkaufstouren im Einzelhandel zur Hand gehen und kann sich die Label eingescannter QR-Codes merke. Dies soll beim vergleichenden Shopping helfen.

Für eben jenen Zweck lassen sich in der Energielabel-Applikation auch Merklisten anlegen, dieses sind aktuell allerdings noch so beschränkt, dass Anwender hier mit Bleistift und Zettel bzw. der Notizen-App besser aufgehoben scheinen.

Ein zusätzlich angebotener „Label-Lotse“ gibt allgemein gehaltene Tipps zum Geräte-Neukauf und erinnern an die relevanten Kriterien und Unterscheidungsmerkmale der vertretenen Produkt-Kategorien, die man vor der Kaufentscheidung zumindest einmal prüfen sollte.

Darüber hinaus tritt die Energielabel-Applikation mit zwei rudimentären Quizzes an, die jeweils nur sechs Fragen kennen und den Eindruck machen als seinen händeringend Inhalte gesucht worden, um die Anwendung irgendwie mit Content zu füllen.

Zur Einführung des neuen EU-Energielabels hat die BAM eine App entwickelt, mit der energierelevante Informationen bequem abgerufen werden können. Dazu nutzt die App die europäische Produktdatenbank EPREL (European Product Database for Energy Labelling), die ebenfalls heute für Verbraucherinnen und Verbraucher an den Start geht. Ab sofort ist die App in deutscher und englischer Sprache in Google Play und im Apple App Store unter dem Suchbegriff „Energielabel“ kostenlos erhältlich.