Nächste Bundesregierung plant Teilhabe-App für Kinder

Die nächste Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD plant die Einführung einer digitalen Anwendung, über die Kinder aus einkommensschwachen Haushalten künftig einfacher Zugang zu Freizeit- und Bildungsangeboten erhalten sollen. Dies geht aus dem jetzt fertig gestellten Koalitionsvertrag für die kommende Legislaturperiode hervor.

Seriös oder kinderfreundlich? Wie die Teilhabe-App aussehen wird ist noch unklar

Die App soll dazu beitragen, Barrieren beim Zugang zu geförderten Leistungen abzubauen. Genannt werden in diesem Zusammenhang etwa schulische Förderkurse, sportliche Aktivitäten oder kulturelle Angebote wie Musik- oder Kunstunterricht. Nach Vorstellung der Koalition soll die App es ermöglichen, diese Leistungen ohne umfangreiche Anträge oder zusätzliche Nachweise in Anspruch zu nehmen. Ziel sei es, Kindern aus benachteiligten Familien eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Unbürokratischer Zugang durch digitale Lösung

Die App ist Teil eines größeren Digitalisierungsvorhabens im Bereich der Familienpolitik. Familien sollen auf digitalem Weg sehen können, welche Unterstützungsangebote für sie infrage kommen, und diese direkt nutzen können. Der Weg über klassische Antragsformulare oder Behördengänge soll dabei weitgehend entfallen.

Um die Nutzung möglichst niederschwellig zu gestalten, ist geplant, die Anwendung mit bestehenden Systemen zu verknüpfen. Ob auch Schulen oder Jugendämter direkt eingebunden werden, ist bislang offen. Die konkrete technische Ausgestaltung und der Zeitrahmen für die Umsetzung sind ebenfalls noch nicht benannt.

Sportliche Aktivitäten und kulturelle Angebote wie Musik- oder Kunstunterricht auch für Einkommensschwache

Einsatz Künstlicher Intelligenz geplant

Darüber hinaus strebt die Regierung laut Koalitionsvertrag den Aufbau eines digitalen Gesamtportals für Familienleistungen an. Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben soll Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um individuelle Empfehlungen zu geben und bei der Antragsstellung zu unterstützen. Auch die Teilhabe-App könnte perspektivisch davon profitieren.

Nach Angaben von CDU, CSU und SPD betrifft das Thema zahlreiche Familien: Etwa jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als armutsgefährdet. Die digitale Teilhabe-App soll hier ein neues Instrument darstellen, um bestehende Unterstützungsangebote einfacher nutzbar zu machen – insbesondere in Bereichen, die über klassische Bildungs- und Sozialleistungen hinausgehen.