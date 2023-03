Bis Monatsende: Amazon zahlt 5 Euro für Wunschzettel-Erstellung

Der Onlinehändler Amazon hat heute eine neue Rabattaktion gestartet, die auf das Vorhandensein der Wunschzettelfunktion aufmerksam machen soll und Anwender, die die Wunschzettelfunktion das erste Mal benutzen, mit einem Aktionsguthaben in Höhe von 5 Euro versorgt.

Die neu angelaufene Aktion kann noch bis zum 29. März 2023 um 23.59 Uhr in Anspruch genommen werden, richtet sich wie alle vergleichbaren Aktionen der jüngeren Vergangenheit jedoch nicht an alle Amazon-Kunden, sondern nur an „berechtigte Kunden“, die mit einem Marketingbanner oder per E-Mail auf das Special hingewiesen wurden.

Nur für „berechtigte Kunden“

Bis zum E-Mail-Eingang müsst ihr euch allerdings nicht gedulden, hier reicht ein Besuch der offiziellen Aktionsseite und der schnelle Blick auf das obere Seitendrittel aus, wo die Berechtigung direkt angezeigt wird.

Alle Amazon-Kunden, die zur Teilnahme an der Aktion zugelassen sind, müssen lediglich eine Wunschliste erstellen und auf dieser drei Produkte sichern. Ist dies geschehen, informiert Amazon wenige Tage später über den Erhalt des Aktionsguthabens und rechne dieses dann auf die nächste qualifizierten Bestellung in Höhe von mindestens 20 Euro an.

Einziger Haken: Die Bestellung muss bis zum 29. März abgegeben werden. Wer vorher keine Amazon-Lieferung benötigt, muss den Fünf-Euro-Gutschein ungenutzt verfallen lassen.

Die sonstigen Aktionsbedingungen und das Kleingedruckte (der Gutschein lässt sich etwa nicht auf Amazon-Geräte, Bücher, E-Books, Amazon-Geschenkkarten und Geschenkgutscheine sowie auf Produkte von Drittanbietern anrechnen) hat Amazon ebenfalls hier abgedruckt.

Welche personalisierten Gutscheinaktionen überhaupt für euer Amazon-Konto infrage kommen, lässt sich jederzeit auf dieser Übersichtseite einsehen.