Neue Apple-Videos bewerben die iPhone-Kamera

Apple war zum Wochenende mit zwei neuen Videos zur Stelle, in denen die Kamerafunktionen des iPhone eine zentrale Rolle spielen.

Der 30-Sekunden-Clip „Night Mode“ bewirbt zu dem Song „We only come out at night“ der Smashing Pumpkins den Nachtmodus des iPhone 11 bzw. iPhone 11 Pro und umschreibt dessen Ergebnisse mit „Photos that come out at night“.

Der Apple Support ist derweil mit einem neuen Video zur „Live Photos“-Funktion zur Stelle. Die Neuveröffentlichung erklärt, wie man Live Photos aufnimmt und diese mit dem Effekt „Langzeitbelichtung“ belegt.

Die Live-Photos-Effekte sind natürlich keinesfalls neu, allerdings verstecken sich die Optionen ein wenig im Interface der Kamera- bzw. Fotos-App und sind daher längst nicht allen iPhone-Besitzern bekannt. Neben der „Langzeitbelichtung“ stehen hier auch die Funktionen „Endlosschleife“ und „Abpraller“ zur Auswahl bereit.

Apple-Video „Night Mode“

Apple-Support-Video „Langzeitbelichtung mit Live Photos“