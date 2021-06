Nanoleaf bringt smarte Licht-Panels in Holzoptik

Die Licht-Sechsecke von Nanoleaf lassen sich frei miteinander kombinieren. Im Lieferumfang sind kleine Verbindungsstecker in Form einer Mini-Platine, mit deren Hilfe sich die einzelnen Elemente in beliebigen Formen zusammenstecken lassen. Die Lichtsteuerung kann über die berührungsempfindlichen Panels oder auch die Nanoleaf-App erfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Beleuchtung über ein Mikrofon durch Umgebungsgeräusche wie die aktuelle Musikwiedergabe zu beeinflussen.

Anders als die oft strahlenden und bunten Lichteffekte bei den Standard-Panels von Nanoleaf will die neue Holz-Variante der Hexagons durch „Glüh-Optik“ und eher dezente Weißlicht-Ausstrahlung für gemütliche Kuschelatmosphäre sorgen. Auch in ausgeschaltetem Zustand wirken die neuen Lichtelemente dank ihrer strukturierten Holzoptik wesentlich ansprechender, als die kalten Plastikelemente der anderen Nanoleaf-Serien.

Nanoleaf erweitert sein mit HomeKit kompatibles Elements-Beleuchtungsprogramm um Wand-Panels in Holzoptik. Die neuen Nanoleaf Elements Hexagons sollen mit speziellen Lichtszenen kombiniert für ein hohes Maß an Gemütlichkeit sorgen.

