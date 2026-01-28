iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 262 Artikel

Lauter, moderner, auffindbarer

Neue AirTags: 2. Generation jetzt bei Amazon erhältlich
Apple hat die zweite Generation seiner AirTags am Montag zunächst über den eigenen Online-Store in den Verkauf gebracht. Inzwischen sind die neuen Bluetooth-Tracker auch bei Amazon gelistet. Damit erweitert sich der Kreis der Bezugsquellen, was vor allem für Anwender interessant ist, die sich Versandkosten sparen oder eine schnellere Lieferung nutzen wollen.

Airtag Modell

Bis auf die Modellbezeichnung identisch: A2187 bezeichnet die 1. Generation

Verfügbarkeit bei Drittanbietern startet

Preislich orientiert sich Amazon zum Auftakt am offiziellen Apple-Niveau. Einzelne AirTags werden zu 35 Euro angeboten, das Viererpack kostet 119 Euro. Die gleichen Preise werden auch bei MediaMarkt aufgerufen. Günstiger zwar als der UVP der ersten Generation, aber teurer als der Vorgänger. Kurzfristige Preisnachlässe erwarten wir erstmal nicht, da es sich um eine neu eingeführte Produktgeneration handelt.

Für viele Nutzer ist der Kauf über Amazon dennoch attraktiv. Prime-Kunden profitieren von kurzer Lieferzeit, zudem lassen sich Bestellungen oft mit anderen Einkäufen kombinieren.

Technische Merkmale zur Unterscheidung

Äußerlich unterscheidet sich die zweite Generation nicht vom bisherigen Modell. Abmessungen und Design bleiben unverändert. Technisch setzt Apple jedoch auf einen neuen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Dieser verbessert die Nahbereichssuche, bei der der Standort eines verlorenen Gegenstands aus der Nähe exakt angezeigt wird. Die Reichweite dieser Funktion wurde laut Apple um etwa 50 Prozent erhöht.

Airtag 2 Generation Bento

Auch der integrierte Lautsprecher fällt lauter aus, was das Auffinden verdeckter AirTags erleichtern soll. Ergänzend kommt eine modernere Bluetooth-Technik zum Einsatz, die die Erkennung über größere Distanzen unterstützt. Neu ist zudem die Möglichkeit, die Nahbereichssuche direkt über kompatible Apple-Watch-Modelle zu nutzen.

Da alte und neue AirTags äußerlich gleich aussehen, lohnt sich das Wissen um die Modellnummer. Während die erste Generation die Kennzeichnung A2187 trägt, lautet die Modellnummer der aktuellen Version A2937. Diese Angabe findet sich auf der Verpackung und nach dem Öffnen auch im Inneren des Geräts.

28. Jan. 2026 um 18:00 Uhr von Nicolas


