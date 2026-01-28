Lauter, moderner, auffindbarer
Neue AirTags: 2. Generation jetzt bei Amazon erhältlich
Apple hat die zweite Generation seiner AirTags am Montag zunächst über den eigenen Online-Store in den Verkauf gebracht. Inzwischen sind die neuen Bluetooth-Tracker auch bei Amazon gelistet. Damit erweitert sich der Kreis der Bezugsquellen, was vor allem für Anwender interessant ist, die sich Versandkosten sparen oder eine schnellere Lieferung nutzen wollen.
Bis auf die Modellbezeichnung identisch: A2187 bezeichnet die 1. Generation
Verfügbarkeit bei Drittanbietern startet
Preislich orientiert sich Amazon zum Auftakt am offiziellen Apple-Niveau. Einzelne AirTags werden zu 35 Euro angeboten, das Viererpack kostet 119 Euro. Die gleichen Preise werden auch bei MediaMarkt aufgerufen. Günstiger zwar als der UVP der ersten Generation, aber teurer als der Vorgänger. Kurzfristige Preisnachlässe erwarten wir erstmal nicht, da es sich um eine neu eingeführte Produktgeneration handelt.
Für viele Nutzer ist der Kauf über Amazon dennoch attraktiv. Prime-Kunden profitieren von kurzer Lieferzeit, zudem lassen sich Bestellungen oft mit anderen Einkäufen kombinieren.
Technische Merkmale zur Unterscheidung
Äußerlich unterscheidet sich die zweite Generation nicht vom bisherigen Modell. Abmessungen und Design bleiben unverändert. Technisch setzt Apple jedoch auf einen neuen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Dieser verbessert die Nahbereichssuche, bei der der Standort eines verlorenen Gegenstands aus der Nähe exakt angezeigt wird. Die Reichweite dieser Funktion wurde laut Apple um etwa 50 Prozent erhöht.
Auch der integrierte Lautsprecher fällt lauter aus, was das Auffinden verdeckter AirTags erleichtern soll. Ergänzend kommt eine modernere Bluetooth-Technik zum Einsatz, die die Erkennung über größere Distanzen unterstützt. Neu ist zudem die Möglichkeit, die Nahbereichssuche direkt über kompatible Apple-Watch-Modelle zu nutzen.
Da alte und neue AirTags äußerlich gleich aussehen, lohnt sich das Wissen um die Modellnummer. Während die erste Generation die Kennzeichnung A2187 trägt, lautet die Modellnummer der aktuellen Version A2937. Diese Angabe findet sich auf der Verpackung und nach dem Öffnen auch im Inneren des Geräts.
Bei MediaMarkt auch erhältlich
Oh ja, Danke dir. Ist im Text ergänzt.
Auffindbarer finde ich interessant..
Lauterer Lautsprecher ist eher ein Nachteil. Der nervt auch so manchmal. Längere Laufzeit wäre interessant, hat er aber nicht oder
Hol dir das 10 Jahre Gehäuse, damit läuft der lange
Das ist halt so ein Widerspruchsthema. Wenn Du Deine Schlüssel verloren hast kann das Ding nicht laut genug sein, wenn er im Alltag falsch meckert dann ist man natürlich genervt. Aber wie will man es ‚richtig‘ machen? ;-)
Meine haben noch nie falsch gemeckert? Die piepsen doch nur, wenn man sie direkt anspricht, oder?
solange es die teile nich zum wieder aufladen gibt, hol ich keine mehr.
Und ich finde es mit Batterie viel besser .
Kauf dir einfach ein 50er oder 100er Pack 2032er Zellen ;-)
Dachte auf der silbernen Seite der zweiten Generation ist die Schrift fast alles groß geschrieben im Gegensatz zur ersten?