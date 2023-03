INSTAR IN-8401 2K+: Neue HomeKit-Kamera aus Deutschland

Das in Hessen ansässige Unternehmen bietet die IN-8401 2K+ in zwei Farbvarianten als Überwachungslösung für den Innenbereich an und offeriert zum Listenpreis von 139 Euro ein Sony-Weitwinkelobjektiv mit einem Sichtfeld von 90° und einer Auflösung von 2560 px x 1440 px.

Der für seine maximal konfigurierbaren Kameralösungen bekannte Anbieter INSTAR hat mit der IN-8401 2K+ eine neuen HomeKit-Kamera im Programm, die sowohl in ein vorhandenes WLAN integriert (unterstützt werden WLAN-Netzte mit 2,4-GHz und 5-GHz) als auch per Ethernetkabel betrieben werden kann.

