Neu von Shelly: Shelly Plus H&T und Shelly Motion2

Nach Angaben des Anbieters bringt es der im Bewegungsmelder verbaute Akku bei regulärem Betrieb auf eine Einsatzdauer von rund einem Jahr, die Aufladung erfolgt per USB-C. Als Reichweite der Erfassung werden 9 Meter angegeben, das verbaute WLAN funkt 802.11 b/g/n. Zudem bietet der Shelly Motion2 13 Webhooks mit 5 URLs per Hook.

Der Shelly Plus H&T ist mit Alexa und Google Home kompatibel, lässt sich sowohl auf Schränken und Schreibtischen platzieren als auch an der Wand befestigen und sichert Verlaufsdaten bis zu einem Jahr. Der Temperatur-Messbereich beläuft sich von -45 °C auf bis zu 135 °C – allerdings beträgt die Arbeitstemperatur 0 °C bis 40 °C. Kostenpunkt: 29,90 Euro.

Der mit einem stromsparenden E-ink-Display versehen Shelly Plus H&T ist ein Luftfeuchte und Temperatur-Sensor mit WLAn-Integration, der es mit vier AA-Zellen auf eine Laufzeit von einem Jahr bringen soll, sich alternativ aber auch am USB-C-Port betreiben lässt.

Neben der vor allem für US-Nutzer interessanten Zwischensteckdose „Shelly Plus Plug US“ hat der Anbieter mit dem Shelly Motion2 einen neuen Bewegungssensor und mit dem Shelly Plus H&T kombinierten Innenraum-Sensor zum Erfassen von zwei Kennwerten vorgestellt.

