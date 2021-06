Neu von Nomad: AirTags-Karte und Base Station Mini

Die „ Card for AirTag “ soll ab September ausgeliefert werden, kostet $20 und bettet das AirTag in eine Kunststoff-Hülle ein, die das Mitführen des Sachen-Finders in der Geldbörse vereinfachen soll.

Der für seine hochpreisigen Accessoires bekannte Zubehör-Anbieter Nomad hat mit der „Card for AirTag“ eine kreditkartengroße Halterung für Apples Sachen-Finder angekündigt und erweitert damit seine bereits stattliche Kollektion an AirTag-Erweiterungen, zu denen Brillenbänder, Schlüsselanhänger, Hunde-Halsbänder und selbstklebende AirTag-Mounts zählen.

