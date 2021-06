Die iPhone-Erwartungen 2022: Pro-Modelle mit Touch ID, iPhone SE mit 5G

Zwar wird die diesjährige iPhone-Generation noch ein gutes Vierteljahr auf sich warten lassen, Marktbeobachter und Analysten haben den Start des iPhone 13 innerlich jedoch schon abgehakt und konzentrieren sich auf die anstehenden Neuveröffentlichungen 2022.

iPhone 13 and 13 Pro dummies. All 4 sizes still in the running. Camera module placement changed on the regular 13s. Pro Max looks slightly larger pic.twitter.com/RqxNiOfBnb — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 23, 2021

Allen voran der für seine verlässlichen Kontakte in die Kreise der Apple-Zulieferer bekannte Star-Analyst Ming-Chi Kuo. Dieser hat sich in einer Investoren-Notiz zur nächsten Generation des iPhone SE geäußert und geht davon aus, dass Apple dieses bereits im ersten Halbjahr 2022 an den Start bringen wird.

Neues iPhone SE: 2022 als günstiges 5G-Modell

Das günstige iPhone, das vor allem bei Unternehmenskunden beliebt ist, wird sich am Design des aktuellen iPhone SE orientieren, dafür aber über die volle 5G-Unterstützung verfügen. Apple plane, so Kuo, das iPhone SE 2022 als günstiges 5G-Smartphone zu vermarkten. Der Verkaufspreis dürfte also deutlich unter dem des iPhone 12 mini.

Vier Geräte, zwei Größen, zwei mit Touch ID

Auch zum regulären iPhone-Lineup 2022 weiß Kuo einige Worte zu verlieren. Dieses soll nach Angaben des Analysten erneut auf vier Modelle setzen, wird sich aber von der ganz kleinen „mini“-Göße verabschieden.

Statt des 5,4-Zoll-Gerätes soll Apple vorhaben je zwei Modelle mit 6,1 und 6,7 Zoll Display-Diagonale anzubieten. Die beiden teuren Pro-Modelle könnten dann erstmals mit einem Touch-ID-Fingerabdruckscanner unter dem Touchscreen ausgeliefert werden.

3. AirPods-Generation noch in diesem Jahr

In diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert: Nach Angaben der Digitimes berichten mehrere Apple-Zulieferer über laufende Produktionen der dritten AirPods-Generation. Diese seien weiterhin im Zeitplan den Handel noch im laufenden Jahr zu erreichen.