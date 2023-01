Neu von Nanoleaf: Skylight, Sense+ und 4D TV Starter Kit

Die Umgebungslicht-Erfassung kommt auch in den neuen Bewegungsmeldern der Sense+ Controls zum Einsatz. Diese sollen in insgesamt drei Varianten in den Markt starten und Lichtschalter durch freihändige Steuerung über Routinen, Bewegungserfassung und Zeitpläne übernehmen.

Insert

You are going to send email to