Neu von Google Fotos: Fotoabzüge ab 15 Cent, jetzt auch in Deutschland

Google Fotos, der kostenfreie Fotodienst des Suchmaschinen-Betreibers, bietet seine Druckerzeugnisse fortan auch in Deutschland an. Wie Cody Bratt, Produktmanager von Google Fotos mitteilt, hat Google in dieser Woche die Bestellungen von Fotoabzügen auch für Kunden in Kanada und in 28 europäischen Ländern freigegeben.

Fotobücher und Einzelabzüge lassen sich damit nicht nur aus Deutschland und Österreich heraus, sondern auch an Lieferadressen in den folgenden Ländern ordern: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Fotos, Fotobücher, Leinwände

Die Fotoabzüge sind in zehn unterschiedlichen Formaten erhältlich und starten bei Stückpreisen von 0,15 Euro pro Bild. Zudem bietet Google weitere Foto-Produkte wie etwa bedruckte Leinwände und klassische Fotobücher an, die sowohl als gebundene Hardcover-Ausgaben als auch im Magazin-Stil mit Softcover erhältlich sind.

Diese Preise gelten für Foto-Abzüge:

10 × 10 cm: 0,15 € pro Abzug

10 × 15 cm: 0,15 € pro Abzug

13 × 18 cm: 0,39 € pro Abzug

20 × 20 cm: 1,49 € pro Abzug

20 × 30 cm: 1,99 € pro Abzug

30 × 45 cm: 6,99 € pro Abzug

40 × 60 cm: 13,99 € pro Abzug

50 × 50 cm: 14,99 € pro Abzug

50 × 75 cm: 15,99 € pro Abzug

60 × 90 cm: 20,99 € pro Abzug

Bei der Bestellung von Einzelabzügen lassen sich bis zu 1200 Elemente gleichzeitig auswählen. Google verlangt im sogenannten „Sparversand“ dann eine Liefergebühr von mindestens 2,99 Euro und gibt derzeit Lieferzeiten von 5-8 Werktagen an.

Als Angebot zur Markteinführung wird noch bis einschließlich 24. Juli der kostenlose Versand von Fotobüchern angeboten.

Apple strich 2018 die Segel

Während Google den Foto-Versand damit nun massiv ausweitet hat sich Apple zuletzt vollständig aus dem Handel mit Druckerzeugnissen zurückgezogen.

Seit Sommer 2018 bietet Apple keine Foto-Bestellungen mehr an, allerdings offeriert der langjährige Druckpartner Cupertinos, Motif, inzwischen eine eigene Applikation, in der sich die Fotoerzeugnisse nach wie vor in bekannter Qualität bestellen lassen.