Neu von Anker: Life A3i Earbuds, Kompakt-Powerbank 321

Die neue PowerCore-Powerbank konzentriert sich dabei vor allem auf ein kleines Packmaß und versucht mit ihrer Größe von 9,6 cm x 4,5 cm x 2,3 cm zu überzeugen, die technischen Eckdaten hingegen, fallen weniger attraktiv aus. So bietet die Anker 321 Powerbank lediglich eine Akku-Kapazität von 5200 mAh an.

Der Zubehöranbieter Anker startet mit zwei neuen Hardware-Accessoires in die 25. Kalenderwoche: Zum einen hat das auf Apple-Anwender spezialisierte Unternehmen sein Angebot an tragbaren Akkus erweitert . Zum anderen bietet die auf Audiogeräte spezialisierte Anker-Marke Soundcore neue In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung an.

