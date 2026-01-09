iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 147 Artikel

Praktische Ergänzung im Stummmodus

Neu mit iOS 26.2: Bildschirm bei eingehenden Mitteilungen blinken lassen
Mit der Veröffentlichung von iOS 26.2 hat Apple im vergangenen Monat eine neue Hinweisfunktion für Benachrichtigungen integriert. An den meisten iPhone-Besitzern ist diese Neuerung allerdings vorbeigegangen, hat sich das Dezember-Update für iOS doch vor allem um die Einführung der Live-Übersetzungen in Deutschland und den restlichen Ländern der Europäischen Union gedreht.

Neu ist jetzt jedenfalls die Möglichkeit, bei eingehenden Mitteilungen den Bildschirm des Geräts blinken zu lassen. Auf diese Weise wird man auch bei abgestelltem Ton und wenn das iPhone mit dem Bildschirm nach oben liegt, dezent aber gut wahrnehmbar darauf aufmerksam gemacht, dass man eine Nachricht erhalten hat.

Die neue Option findet sich allerdings nicht in den gewöhnlichen Einstellungen für die Bildschirmfunktionen oder die Mitteilungen. Stattdessen muss man in den iOS-Einstellungen zunächst den Bereich „Bedienungshilfen“ öffnen, dort dann ziemlich weit nach unten scrollen und in den dort unter der Rubrik „Hören“ einsortierten Bereich „Audio & Visuelles“ springen. In diesem Menü findet sich dann ganz am unteren Ende der Bereich „Visuell“ und darin das Menü „Bei Hinweisen blinken“.

Kombination mit LED-Blitz möglich

Auf dem folgenden Bildschirm kann man nun festlegen, dass der Bildschirm des Geräts blinken soll, wenn man eine Mitteilung erhält. Die Funktion lässt sich auch mit den Hinweisen per LED-Blitz kombinieren. Diese Option besteht bereits seit mehreren Jahren und sorgt dafür, dass der Blitz der rückseitigen Kamera aufblinkt, wenn man eine Nachricht erhält.

Die vorhandenen Optionen erlauben es nicht nur, entweder den Bildschirm, den Blitz oder beides aufblinken zu lassen, wenn man eine Mitteilung erhält. Zudem kann man über die entsprechenden Einstellungen festlegen, ob die Blinkfunktion nur im entsperrten Zustand oder ausschließlich, wenn der Stummmodus aktiviert ist, aktiv sein soll.
