Praktische Ergänzung im Stummmodus
Neu mit iOS 26.2: Bildschirm bei eingehenden Mitteilungen blinken lassen
Mit der Veröffentlichung von iOS 26.2 hat Apple im vergangenen Monat eine neue Hinweisfunktion für Benachrichtigungen integriert. An den meisten iPhone-Besitzern ist diese Neuerung allerdings vorbeigegangen, hat sich das Dezember-Update für iOS doch vor allem um die Einführung der Live-Übersetzungen in Deutschland und den restlichen Ländern der Europäischen Union gedreht.
Neu ist jetzt jedenfalls die Möglichkeit, bei eingehenden Mitteilungen den Bildschirm des Geräts blinken zu lassen. Auf diese Weise wird man auch bei abgestelltem Ton und wenn das iPhone mit dem Bildschirm nach oben liegt, dezent aber gut wahrnehmbar darauf aufmerksam gemacht, dass man eine Nachricht erhalten hat.
Die neue Option findet sich allerdings nicht in den gewöhnlichen Einstellungen für die Bildschirmfunktionen oder die Mitteilungen. Stattdessen muss man in den iOS-Einstellungen zunächst den Bereich „Bedienungshilfen“ öffnen, dort dann ziemlich weit nach unten scrollen und in den dort unter der Rubrik „Hören“ einsortierten Bereich „Audio & Visuelles“ springen. In diesem Menü findet sich dann ganz am unteren Ende der Bereich „Visuell“ und darin das Menü „Bei Hinweisen blinken“.
Kombination mit LED-Blitz möglich
Auf dem folgenden Bildschirm kann man nun festlegen, dass der Bildschirm des Geräts blinken soll, wenn man eine Mitteilung erhält. Die Funktion lässt sich auch mit den Hinweisen per LED-Blitz kombinieren. Diese Option besteht bereits seit mehreren Jahren und sorgt dafür, dass der Blitz der rückseitigen Kamera aufblinkt, wenn man eine Nachricht erhält.
Die vorhandenen Optionen erlauben es nicht nur, entweder den Bildschirm, den Blitz oder beides aufblinken zu lassen, wenn man eine Mitteilung erhält. Zudem kann man über die entsprechenden Einstellungen festlegen, ob die Blinkfunktion nur im entsperrten Zustand oder ausschließlich, wenn der Stummmodus aktiviert ist, aktiv sein soll.
Klasse, noch mehr generve, wenn Dein Tischnachbar ständig Mitteilungen bekommt
meine Güte, mimimi….
Schließ dich halt im Keller ein.
Dann schau halt nicht hin
Ich scheine einer der wenigen zu sein, die da eher bei MB sind. Und ich finde es schade, dass sein Kommentar auf so eine infantile Weise abgebügelt wird.
Ben bist nicht alleine.
Gibt sicher Leute die aufgrund von Einschränkungen das brauchen aber diese Disko Funktion sehe ich kritisch.
Wenn Dein Tischnachbar gehörlos ist und eine WhatsApp Message bekommt, ist er froh über diese Funktion. Der hat dieses „Generve“ auch bei sich zuhause in jedem Stockwerk, wenn es unten mal an der Tür klingelt. Vielleicht kommst Du eines Tages auch mal (unfreiwillig) aus der Blase und freust Dich dann über sowas. Wünschen tu ich’s Dir nicht.
Wenns es unten klingelt nervt sich der Gehörlose?
Bist du wirklich dieser Meinung?
Nein dummy, wenn es unten klingelt blinkt die visuelle „Klingel“.
Was ist das denn bitte für eine Antwort?
Diese LED-Blitzfunktion habe ich bisher nur bei Leuten eingeschaltet gesehen, die nicht gehörlos waren. Ich glaube du kehrst hier so einige Menschen über einen Kamm.
Du solltest dich mehr auf deine Begleitung konzentrieren anstatt deinem Tischnachbarn auf auf Handy zu schauen :-)
Bin da bei dir und gehöre sogar zu den Nervenden – zumal der Blitz während der Fahrt im Handyhalter wirklich unpassend ist, werde es mal mit der Display Version testen, aber mit der App Benachrichtigung auf der Watch könnte man wirklich darauf verzichten. Bei meinen früheren sony xperias gab dafür ne bunte Led, beim ersten Galaxy Note wurde der einseitige edge Rand als Ticker genutzt, mit den always on displays müssten doch wirklich die Applogos aufblinken können …
Schön wäre es, wenn nur der kleine grüne Punkt in der Dynamic Island blinken würde, wie damals beim Blackberry.
Ja, das wäre was.
Ja, dezent aber eindeutig wäre super. Habe das auch geliebt früher.
Ja! Und in der Farbe oder mit dem Symbol der App.
War einsame spitze! Generell kann man sagen, dass Blackberry OS10 eigentlich alles was die Bedienung eines Handys über den Touchscreen bei iOS heute ausmacht, dort schon implementiert war. Siehe Apps hochwischen und dazwischen wechseln bzw. schließen. Unterricht auch die Peek-Geste beim Hub. War schon ne innovative Kiste auch zum Schluss. Das Passport hält hier als Zweithandy schon seit 2015 klaglos die Stellung. Rot – war damals n Knaller.
daran erinnere ich mich auch gerne, wäre optimal dies auch im iPhone zu haben….jedenfalls für mich!
+1!
Beste funktion in kombination mit blitzer pro. Mit automation wenn sich das iphone mit bluetooth verbindet wird blitzer pro mit den led hinweisen aktiviert und blinkt bei jedem radar.
Nutze ich gern, wenn das iPhone mit dem Display nach unten liegt. Dann ist es noch zu erkennen, aber nicht so aufdringlich wie mit LED Blitz.
…Blinkfunktion nur im entsperrten Zustand…
Ist diese Funktion nicht sinnlos?
Im ‚gesperrten‘ verständlich.
Danke! War mir nicht bekannt.
Blinken ist aber etwas übertrieben: bei mir geht das Display einmal mit voller Helligkeit an und dann wieder auf normale Helligkeit wie grade eingestellt.
Mehr passiert da nicht.
Thema verfehlt – aber ich sage es hier trotzdem – seitdem ich mich vor etlichen Monaten von „Social Media“ wie TikTok, Meta, und dgl quer durch die Liste befreit habe gehts meinem Kopf besser, gehts mir insgesamt besser, fühle mich leichter und befreit von ……
Kann es nur empfehlen zumindest ein wenig zurückzustecken. OK, jedem das seine – aber ansonsten eben wie jeder will. Eben nur ein Kommentar.