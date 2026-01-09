iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 147 Artikel
   

Eingerichtet und angeschaut: Die Matter-Wassermelder von Meross
Wir haben euch noch ein paar Details zu den Wassermeldern von Meross versprochen. Der Hersteller bietet die Geräte ja mittlerweile auch direkt in Deutschland über Amazon an. Der Einzelpreis liegt hier bei 14,44 Euro. Wer noch keinen Matter-Hub von Meross besitzt, muss das Starter-Bundle für 25,49 Euro wählen.

Zum Matter-Hub von Meross muss man zunächst wissen, dass dieser bis zu 32 Geräte verwalten und über das Matter-Protokoll auch an Apple Home und andere Plattformen durchreichen kann. Somit genügt es in der Regel, wenn ein solches Gateway im Haushalt vorhanden ist. Der Hub ist mit einer Grundfläche von 7,5 × 7,5 cm relativ kompakt und lässt sich über Ethernet oder WLAN mit dem Heimnetz verbinden.

Meross Wassermelder Unten

Noch interessanter sind natürlich die Abmessungen der Wassersensoren von Meross selbst, wenn man diese beispielsweise unter die Waschmaschine oder dergleichen schieben will. In der Höhe benötigt man hier mindestens 2,8 cm Platz und die Grundfläche der Sensoren beträgt 6,5 × 6,5 cm.

Mit knapp drei Zentimetern Höhe könnte es zumindest bei einem Teil der für den Einsatz von solchen Sensoren prädestinierten Orte kritisch werden. Gut gefällt uns allerdings, dass auch Meross inzwischen dazu übergegangen ist, die Sensoren nicht nur für das Erfassen von Wasserlachen zu konzipieren, sondern man damit auch frühzeitig tropfende Abflussrohre oder Wasserhähne erkennen kann. Ergänzend zu zwei Kontaktsensoren auf der Unterseite finden sich in einer Auffangrinne oben auf dem Gerät zwei weitere Kontakte.

Einbindung in Apple Home

Die Einrichtung selbst geht über die Meross-App einfach und schnell vonstatten. Der Meross-Hub übergibt alle verbundenen Geräte auch an Apple Home & Co., sobald er über Matter damit verbunden ist. Die Alarmmeldungen werden in der Folge sowohl über die Meross-App als auch über die verbundene Smarthome-Plattform ausgespielt. Ergänzend dazu gibt der Sensor selbst einen akustischen Alarm aus.

Meross Wassermelder Sensor App

Meross Wassermelder MS405 in der Meross-App

Meross Wassermelder Sensor Apple Home

Meross Wassermelder MS405 in Apple Home

Nehmen wir Apple Home als Beispiel, so kann der Sensor dort zusätzlich noch in Automationen integriert werden, um beispielsweise im Alarmfall auch Lichtwarnungen anzuzeigen oder sonstige Funktionen auszulösen. Die App des Herstellers bietet darüber hinaus zusätzliche Optionen zur Konfiguration der Alarme sowie ein Aktivitätenprotokoll.

Batterien lassen sich auswechseln

Meross Wassersensor Offen

Für die Stromversorgung der Wassermelder von Meross sind zwei mitgelieferte AA-Batterien verantwortlich. Diese sollen dem Hersteller zufolge rund 24 Monate halten. Um sie zu tauschen, muss man die vier Gummifüßchen am Sensor entfernen und die darunter versteckten Schrauben lösen.

09. Jan. 2026


  • Total blöd, dass man den Hub benötigt, wieso nicht matter over thread?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Warum sollte ich irgend ein Zusatzhub kaufen, wenn es die Teile bei Ikea mit matter over thread für nen 10er gibt?
      Liegt bei mir im Keller vor der WaMa und hat bei einem ersten Test astrein funktioniert.
      Sind einfach 2 Metallpinne und wenn die nass werden / der Widerstand sinkt, gibt es nen Alarm.
      Berichtet doch da gern mal drüber.

      Antworten Melden

  • Warum erfindet jeder Hersteller einen eigenen Hub? Wer hängt sich für jeden Hersteller einen zusätzlichen Hub an die Steckendosenleiste?

    Ich habe meinen Homepod und möchte daran alle Geräte mit Thread/Matter koppeln.

    Oder ist das nur reine Geldmacherei?

    Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Bindung ans Ökosystem.
      Diese Warnung wollte aber niemand wahrnehmen bei den ganzen Vorberichten zu Matter

      Antworten Melden

      • Hat auch Nix mit matter zu tun, bleib mal locker.
        Hab keinen einzigen Hub hier außer HP Minis und es läuft.
        Ja, man muss dann evtl. mehr Geld investieren, weil die Produkte dann teurer sind – ob geldmscherei oder Lizenzgebühr für Thread weiß ich nicht.
        Zum Spielen kann man dann noch nen homebridge oder Home Assistant installieren, damit hab ich dann meine Wettersensoren von ecowitt eingebunden – auch ohne extra Hub!!

      • Habe ich auch nicht geschrieben. Ist kein Problem von matter sondern Schild der Hersteller

  • Einfach den „Klippbock“ Wassermelder von IKEA holen.
    Kostet 7 € und ist voll Matter fähig – ohne Hub von Ikea.
    Bei Apple reicht ein HomePod oder ein ART 4K als Zentrale. Für Google Nest Hub.

    Habe 2 Sensoren und das einrichten ist ein Kinderspiel.

    Antworten Melden

  • So wie ich das verstehe, ist das aber nicht der gleiche Hun wie bei den (alten) Rauchmeldern, oder?

    Antworten Melden

  • Bei Meross habe ich leider das PRoblem das die immer wieder „verloren“ gehen, meine Jalousien-Steuerung verliert immer wieder mal den Kontakt zu Homekit und muss dann neu eingebunden werden, nervig, daher hol ich mir kein MEross mehr. Oder kennt jemand ne Lösung? ;-)

    Antworten Melden

