Eingerichtet und angeschaut: Die Matter-Wassermelder von Meross

Wir haben euch noch ein paar Details zu den Wassermeldern von Meross versprochen. Der Hersteller bietet die Geräte ja mittlerweile auch direkt in Deutschland über Amazon an. Der Einzelpreis liegt hier bei 14,44 Euro. Wer noch keinen Matter-Hub von Meross besitzt, muss das Starter-Bundle für 25,49 Euro wählen.

Zum Matter-Hub von Meross muss man zunächst wissen, dass dieser bis zu 32 Geräte verwalten und über das Matter-Protokoll auch an Apple Home und andere Plattformen durchreichen kann. Somit genügt es in der Regel, wenn ein solches Gateway im Haushalt vorhanden ist. Der Hub ist mit einer Grundfläche von 7,5 × 7,5 cm relativ kompakt und lässt sich über Ethernet oder WLAN mit dem Heimnetz verbinden.

Noch interessanter sind natürlich die Abmessungen der Wassersensoren von Meross selbst, wenn man diese beispielsweise unter die Waschmaschine oder dergleichen schieben will. In der Höhe benötigt man hier mindestens 2,8 cm Platz und die Grundfläche der Sensoren beträgt 6,5 × 6,5 cm.

Mit knapp drei Zentimetern Höhe könnte es zumindest bei einem Teil der für den Einsatz von solchen Sensoren prädestinierten Orte kritisch werden. Gut gefällt uns allerdings, dass auch Meross inzwischen dazu übergegangen ist, die Sensoren nicht nur für das Erfassen von Wasserlachen zu konzipieren, sondern man damit auch frühzeitig tropfende Abflussrohre oder Wasserhähne erkennen kann. Ergänzend zu zwei Kontaktsensoren auf der Unterseite finden sich in einer Auffangrinne oben auf dem Gerät zwei weitere Kontakte.

Einbindung in Apple Home

Die Einrichtung selbst geht über die Meross-App einfach und schnell vonstatten. Der Meross-Hub übergibt alle verbundenen Geräte auch an Apple Home & Co., sobald er über Matter damit verbunden ist. Die Alarmmeldungen werden in der Folge sowohl über die Meross-App als auch über die verbundene Smarthome-Plattform ausgespielt. Ergänzend dazu gibt der Sensor selbst einen akustischen Alarm aus.

Meross Wassermelder MS405 in der Meross-App

Meross Wassermelder MS405 in Apple Home

Nehmen wir Apple Home als Beispiel, so kann der Sensor dort zusätzlich noch in Automationen integriert werden, um beispielsweise im Alarmfall auch Lichtwarnungen anzuzeigen oder sonstige Funktionen auszulösen. Die App des Herstellers bietet darüber hinaus zusätzliche Optionen zur Konfiguration der Alarme sowie ein Aktivitätenprotokoll.

Batterien lassen sich auswechseln

Für die Stromversorgung der Wassermelder von Meross sind zwei mitgelieferte AA-Batterien verantwortlich. Diese sollen dem Hersteller zufolge rund 24 Monate halten. Um sie zu tauschen, muss man die vier Gummifüßchen am Sensor entfernen und die darunter versteckten Schrauben lösen.