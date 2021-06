Neu mit iOS 15: HomeKit-Zeitsteuerung über Auto-Automationen

Dies wird sich mit iOS 15 ändern. Wird auf dem neuen iPhone-Betriebssystem ein zeitversetztes Siri-Kommando formuliert, legt Apples Sprachassistenz im Systemhintergrund automatisch eine neue Automation an, eine Auto-Automation wenn man so will.

Aktuell lässt sich Siri nicht für die Umsetzung zeitversetzter Befehle nutzen. Wer dafür sorgen möchte, dass die Steckdose mit dem eingesteckten Ventilator in zwei Stunden ausgeschaltet wird, muss dafür eine manuelle Automation in der Home-App anlegen. Dafür müssen Gerät und Uhrzeit gewählt, sowie die durchzuführende Aktion festgelegt werden.

