Neu in iOS 26: Interaktive Snippets für Siri, Spotlight und Kurzbefehle

Im Rahmen der WWDC 2025 hat Apple über 100 Entwickler-Sessions veröffentlicht, in denen der Konzern die neuen Funktionen für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch im Detail vorstellt. In dem 7 Minuten langen Video „Design interactive snippets“ geht es um neue Möglichkeiten, App-Funktionen systemweit über sogenannte Snippets zugänglich zu machen.

Kompakte Ansichten mit direkter Aktion

Snippets sind kleine, interaktive Anzeigen, die über App Intents ausgelöst werden. Sie erscheinen prominent am oberen Bildschirmrand, ohne dabei den aktuellen Kontext zu unterbrechen. Snippets können Inhalte anzeigen, Tasten zur direkten Interaktion anbieten und aktuelle Daten darstellen.

Zum Einsatz kommen sie in Siri, Spotlight oder der Kurzbefehle-App und ermöglichen es, Aufgaben wie das Hinzufügen von Lebensmitteln in eine Tracking-App, die Bestellung eines Getränks in einer Kaffeehaus-App oder das Abrufen von Statusinformationen direkt aus dem System heraus zu erledigen.

Snippets unterscheiden zwei Typen: Ergebnis-Snippets zeigen direkt eine Information an. Bestätigungs-Snippets erfordern eine Aktion des Nutzers, bevor das Resultat angezeigt wird. Beide können mit eigenen Handlungsaufforderungen und animierten Rückmeldungen gestaltet werden.

Auf einen Blick:

Snippets erscheinen in Siri, Spotlight und der Kurzbefehle-App

Erlauben direkte Aktionen wie Bestellungen oder Statusabfragen

Unterscheidung zwischen Ergebnis- und Bestätigungs-Snippets

Eigene Gestaltung mit größerer Schrift und App-typischem Layout

Inhalte müssen klar, kompakt und kontrastreich dargestellt sein

Gestaltung im App-Stil und mit Systemintegration

Für die Gestaltung gelten klare Regeln: Snippets sollten übersichtlich bleiben und sind in der Höhe beschränkt. Texte werden größer dargestellt als üblich, um sie auf einen Blick erfassbar zu machen. Entwickler sollen dafür sorgen, dass die Inhalte auch bei farbigen Hintergründen gut lesbar bleiben.

Auch mehrere Buttons pro Snippet sind möglich. Damit lassen sich komplexere Aktionen wie Preset-Auswahlen im Musikbereich oder Bestellmodifikationen in Food-Apps umsetzen. Wer möchte, kann zusätzliche Informationen über eine Verlinkung in die App bereitstellen.

Sinnvoll eingesetzt, erlauben Snippets neue Wege, alltägliche App-Abläufe zu verkürzen und stärker in das System zu integrieren.