Neu in iOS 26: Apple Pay mit smarter Bestellverfolgung und mehr

Im Rahmen der WWDC 2025 hat Apple über 100 Entwickler-Sessions veröffentlicht, in denen der Konzern die neuen Funktionen für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch im Detail vorstellt. In dem 7 Minuten langen Video „What’s new in Apple Pay“ geht es um die Neuigkieten von Apple Pay. Darunter überarbeitete Händlerfunktionen, ein erweitertes System für wiederkehrende Zahlungen, ein smarte Bestellverfolgung sowie neue Optionen für Finanz-Apps.

Interaktive Apple-Pay-Schaltfläche

Apple überarbeitet die Darstellung der Apple-Pay-Schaltfläche in Apps und im Web. Statt eines statischen Symbols wird künftig automatisch die bevorzugte Zahlungsmethode des Nutzers angezeigt – inklusive Kartenmotiv. Voraussetzung ist, dass Entwickler einen sogenannten „Merchant Category Code“ angeben und definieren, welche Zahlungsnetzwerke unterstützt werden. So kann die Anzeige der Schaltfläche an Transaktionstypen angepasst werden.

Apps, die mit SwiftUI oder UIKit arbeiten, erhalten die neue Darstellung automatisch. Wer das bisherige Layout beibehalten möchte, kann dies über eine neue Option festlegen.

Abos und vorab genehmigte Zahlungen

Zudem führt Apple eine zentrale Übersicht für alle vorab autorisierten Zahlungen in der Wallet-App ein. Nutzer können dort laufende Abonnements einsehen und sich an bevorstehende Abbuchungen erinnern lassen. Händler haben die Möglichkeit, ihr Erscheinungsbild individuell zu gestalten – etwa durch Logo, Beschreibungstext und Produktabbildungen. Die Konfiguration erfolgt über Apple Business Connect.

Apple unterstreicht: Die Kommunikation zwischen Händler-Server und Kunden-Geräten erfolgt auch hier vollständig verschlüsselt. Apple selbst hat keinen Zugriff auf die übermittelten Informationen.

Bestellverfolgung wird automatisiert

Mit iOS 26 erkennt die Wallet-App automatisch Versandbestätigungen in der Mail-App und wandelt diese in aktive Bestellungen um. So können Nutzer ihre Lieferungen zentral in Wallet verwalten – inklusive Sendungsnummer, Zustelltermin und Händlerdetails.

Für Händler bedeutet das weniger Supportaufwand. Voraussetzung ist eine strukturierte Gestaltung der Bestätigungs-E-Mails. Alternativ lassen sich auch weiterhin Bestellinformationen direkt aus der Shopping-App an Apples Wallet übergeben.