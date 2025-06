Bei Netto gibt es 10% Payback-Rabatt auf Apple-Guthaben

In dieser Woche können Apple-Kunden, die zugleich auch das Bonusprogramm Payback nutzen, wieder 10 Prozent beim Kauf von Apple-Guthaben sparen. Netto Marken-Discount hat heute eine neue Aktion diesbezüglich gestartet.

Die aktuelle Apple-Aktion bei Netto Marken-Discount läuft ab heute bis einschließlich Samstag, den 21. Juni. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ihr euer Apple-Guthaben um einen Betrag von mindestens 50 Euro aufstockt. Laut dem aktuellen Werbeprospekt von Netto erhalten Kunden während des Aktionszeitraums beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte im Wert von 50 Euro 500 zusätzliche Payback-Punkte. Beim Kauf einer Karte im Wert von 100 Euro werden 1000 Payback-Punkte gutgeschrieben. Das entspricht einem Gegenwert von 5 Euro beziehungsweise 10 Euro. Zum Vergleich: Normalerweise gibt es bei Payback nur einen Punkt pro 2 Euro Einkaufswert – also deutlich weniger als im Rahmen dieser Aktion.

Ihr übertragt den Wert der Apple-Guthabenkarten anschließend mithilfe des darauf aufgedruckten Codes auf euer Apple-Konto. Mit diesem Guthaben kann man im Anschluss nicht nur Abos, Apps und sonstige digitale Güter erwerben, sondern auch bei Apple gekaufte Hardware und Zubehör wie iPhone-Hüllen oder Armbänder für die Apple Watch bezahlen.

Guthaben am besten bar auszahlen lassen

Und denkt daran: Ihr müsst die bei Payback gesammelten Punkte nicht zwangsläufig im Prämienshop des Bonusprogramms einlösen. In den meisten Fällen ist man besser bedient, wenn man sich den Gegenwert in bar auszahlen lässt.

Diese Option ist weiterhin nur einem Teil der Payback-Nutzer bekannt und wird von dem Unternehmen auch nicht aktiv beworben. Die Möglichkeit zur Auszahlung der Punkte als Bargeld findet sich jedoch in den FAQ zum Einlösen von Payback-Punkten erklärt. Man muss sich hierfür bei seinem Payback-Konto anmelden und im persönlichen Bereich nach der Option „Einlösung der Payback-Punkte in Bargeld“ suchen. Die Barauszahlung setzt lediglich voraus, dass eine Bankverbindung hinterlegt ist, und nimmt möglicherweise ein paar Tage in Anspruch.