Neu in iOS 18: Fahrzeug-Bewegungshinweise

Apple hat mit der ersten Vorabversion von iOS 18 jetzt ausgeliefert, was das Unternehmen bereits am 15. Mai als eine der diesjährigen Neuerungen für das iPhone-Betriebssystem angekündigt hat.

Fahrzeug-Bewegungshinweise

Ein neues Feature namens “Fahrzeug-Bewegungshinweise” soll dazu beitragen, die Reisekrankheit beim Einsatz des iPhones in Fahrzeugen wie Bus, Bahn oder Taxi zu reduzieren. Die neue Bedienungshilfe zeigt animierte Punkte am Bildschirmrand an, die sich entsprechend der Fahrzeugbewegungen verändern. Dies soll sensorische Konflikte minimieren, die oft zu einem flauen Gefühl im Magen führen können.

Sind die Fahrzeug-Bewegungshinweise aktiviert, erscheinen die Punkte automatisch in der Nähe des Bildschirmrands, sobald das iPhone erkennt, dass es sich in einem fahrenden Fahrzeug befindet. Bei Geschwindigkeitsänderungen des Fahrzeugs bewegen sich die Punkte nach vorne oder hinten. Bei Kurvenfahrten verschieben sie sich seitlich. Die Bewegungen der Punkte sind darauf abgestimmt, den visuellen Eindruck der Fahrzeugbewegungen zu vermitteln und so die Symptome der Reisekrankheit zu verringern. Die Funktion ist besonders dann wirksam, wenn das iPhone nach vorne gerichtet ist.

Nutzer können die Fahrzeug-Bewegungshinweise über das Kontrollzentrum des iPhones schnell und einfach ein- oder ausschalten. Apple gibt an, dass diese visuelle Unterstützung helfen kann, die unangenehmen Symptome der Reisekrankheit zu mindern, indem sie die Diskrepanz zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Bewegungen des Fahrzeugs ausgleicht.

Im Kontrollzentrum aktivierbar

Obwohl sich Apple der Effektivität des neuen Features anscheinend recht sicher ist, bleibt abzuwarten, wie Nutzerinnen und Nutzer auf die neuen Fahrzeug-Bewegungshinweise reagieren und ob diese tatsächlich zur erhofften Linderung der oft sehr unangenehmen Symptome führen. Die einfache Aktivierung und Deaktivierung über das Kontrollzentrum macht den Test der neuen Funktion jedenfalls problemlos möglich.