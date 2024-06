Arc mit neuen Funktionen: Wir nutzen die Web-Zusammenfassungen aktiv

Als wir euch die alternative Browser-Applikation Arc Search im Januar als Geheimtipp ans Herz gelegt haben, beeindruckte zwar der Funktionsumfang des kostenlosen Downloads, für uns fühlten sich die KI-Funktionen im Alltag jedoch noch ein wenig mehr nach Spielerei, denn nach Produktiv-Werkzeug an. Dies hat sich in den vergangenen Wochen grundlegend geändert.

Wir nutzen die Web-Zusammenfassungen aktiv

Vor allem die Funktion zum Zusammenfassen von Webseiten lässt uns Arc inzwischen aktiv ansteuern. Das Feature hat sich als so praktisch erwiesen, dass wir Arc immer häufiger bewusst starten, und die fragliche Webseite ansteuern, um hier dann Gebrauch von der Multitouch-Geste zu machen, die lange Online-Artikel auf eine Handvoll Stichpunkte verkürzt und so dabei hilft, schon mal einen schnellen Eindruck der Kerninhalte textlastiger Webseiten zu erhalten.

Um die Funktion in Anspruch zu nehmen, müsst ihr lediglich eine Webseite aufrufen und diese dann mit der Verkleinern-Geste zusammenziehen.

Telefon-Sprachsuche jetzt auf Deutsch

Arc Search ist jetzt in Version 1.16 erschienen und bringt mehrere neue Funktionen und Verbesserungen mit. Eine bedeutende Neuerung ist die Unterstützung zusätzlicher Sprachen für die kürzlich vorgestellte sprachaktivierte Suche „Call Arc“.

Arc erhält Call-Funktion: Zur Suche einfach ans Ohr

Nutzer können nun in jeder von Siri unterstützten Sprache Suchanfragen stellen, indem sie das Telefon ans Ohr halten und ihre Anfrage sprechen – Arc liefert nun auch deutschsprachige Antworten.

Neu ist auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Suchmaschinen hinzuzufügen. Nutzer können im Einstellungsmenü die Suchmaschine auswählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Vorschau von Links. Durch langes Drücken auf einen Link wird nun eine Vorschau der Website im Popup-Menü angezeigt, was einen schnellen prüfenden Blick möglich macht. Zusätzlich wurde die Link-Übergabe an Arc optimiert. Nutzer können nun Links direkt in Arc Search öffnen oder eine „Browse for Me“-Suche durchführen, indem diese einen Link oder Text markieren und die entsprechende Aktion auswählen.