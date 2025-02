Indevolt BK1600: Akku für Balkonkraftwerk und Powerstation kombiniert

Indevolt ist ein noch vergleichsweise unbekannter Anbieter von Solarlösungen, der mit einem portablen Akku unser Interesse geweckt hat. Die Powerstation Indevolt BK1600 lässt sich als Speicher für Balkonkraftwerke verwenden und ermöglicht es zudem, dynamische Stromtarife besser zu nutzen. So lässt sich der Akku, wenn keine Sonne da, ist beispielsweise zu günstigeren Preisen nachts befüllen, sodass man die gespeicherte Leistung dann abrufen kann, wenn die Strompreise am höchsten sind.

Aber beginnen wir mit dem Akku an sich. Das Indevolt BK1600 erinnert mit seinem klappbaren Tragegriff optisch ein wenig an eine Kühltasche und ist dafür, was in ihm steckt mit einer Größe von 31 × 22 × 25 Zentimetern und einem Gewicht von 16 Kilogramm durchaus kompakt. Der Hersteller hat hier einen Akku vom Typ LiFePO4 mit 1600 Wh Kapazität sowie einen Wechselrichter mit zwei MPPTs und einer maximalen Eingangsleistung von 1200 Watt integriert. Im Lieferumfang ist dann noch ein Kabel für den Anschluss von zwei Solarmodulen über MC4, ein Ladekabel für den Zigarettenanzünder und ein spezielles Netzkabel enthalten, mit dessen Hilfe die bidirektionale Ladefunktion ermöglicht wird.

Indevolt BK1600 Lieferumfang

Mithilfe eines Drehreglers legt man fest, ob man die Indevolt BK1600 im Netzbetrieb oder als Powerstation unterwegs verwenden will. Ist Letzteres der Fall, so kann das Gerät über eine AC-Steckdose eine maximale Leistung von 1200 Watt abgeben.

Solarstrom und bidirektionales Laden

Verwendet man das Indevolt BK1600 als Speicher für ein Balkonkraftwerk, so kann man das Gerät auch in der Garage oder auf dem Balkon platzieren. Der Akku arbeitet bei Temperaturen bis -20 Grad, sollte jedoch nicht direkt in der Sonne stehen, da die Obergrenze hier bei 45 Grad liegt. Zudem sollte der Akku wettergeschützt und nicht im direkten Regen stehen.

Die aktuelle Leistung der angeschlossenen Solarpanels lässt sich über die zugehörige App abrufen. Hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, das gewünschte Nutzungsprofil auszuwählen. Der Akku kann im Eigenverbrauchsmodus oder zeitgesteuert betrieben werden. Auf die zusätzlich verfügbare Funktion als Powerbank kommen wir weiter zu sprechen.

Im Eigenverbrauchsmodus stehen dann wiederum drei verschiedene Modi zur Auswahl. Man kann einen Zeitplan für die Leistungsabgabe anlegen oder diese mit einer optional von Indevolt angebotenen smarten Steckdose oder einem Smart Meter des Herstellers koppeln. Der Akku gibt dann jeweils dynamisch die benötigte Leistung ans Hausnetz ab.

Zeitgesteuert Laden und Entladen

In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif können Besitzer des Indevolt BK1600 von der Möglichkeit profitieren, die Ladung und Entladung des Akkus abhängig von der Uhrzeit zu steuern. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass es bei Tibber & Co. zwischen 2 und 4 Uhr nachts den günstigsten Strom gibt, so kann man das Gerät so konfigurieren, dass der Akku in dieser Zeit über den Netzanschluss geladen wird. Den gespeicherten Strom kann man dann nach Bedarf oder auch programmiert zu jenen Zeiten ins Hausnetz einspielen, in denen die Strompreise besonders hoch sind.

Unterwegs über 4G online

Eine weitere Besonderheit des Indevolt BK1600 ist das integrierte 4G-Modul. Bei der Nutzung zuhause bindet man das Gerät ins WLAN-Netz ein und kann so jederzeit per App auf die Einstellungen und aktuellen Leistungswerte zugreifen. Der Akku verliert seine Online-Anbindung jedoch auch nicht, wenn man ihn irgendwo sonst als Powerstation verwendet.

Der Hersteller verbaut hier ein 4G-Modul, das ohne Zusatzkosten zwar etwas langsamer, aber dauerhaft aktiv ist. Nutzt man die Verbindung tatsächlich nur unterwegs, soll das inkludierte Datenvolumen dem Hersteller zufolge über mehrere Jahre hinweg reichen.

Unabhängig von der App-Anbindung ist das Indevolt BK1600 über die Hardware-Tasten hinaus mit einem Kontrollfeld versehen, auf dem sich neben einer Akkuanzeige auch Informationen zur aktuellen Verwendungsart und dem Netzempfangsstatus finden.

Günstige Kombi aus Hausakku und Powerstation

Mit einem aktuellen Preis von 799 Euro ist das Indevolt BK1600 bereits dann attraktiv, wenn man es als stationären Akku für Balkonkraftwerke mit der Option zur Optimierung seines dynamischen Stromtarifs verwenden will. Obendrauf hat man dann noch eine jederzeit einsatzbereite Powerstation zur Hand.