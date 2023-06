Neu in iOS 17: Kamera-Funktion „Horizontale“ begradigt Fotos

Ebenfalls neu in den Kamera-Einstellungen: Im Bereich Einstellungen > Kamera > Video aufnehmen > Weißabgleich sperren, bietet sich unter iOS 17 fortan die Option „Weißabgleich sperren“ an, die während laufender Videoaufnahmen verhindert, dass das System einen erneuten Weißabgleich vornimmt.

Unter iOS 17 wird eine weitere Kamerafunktion beim Erstellen exakt ausgerichteter Motive zur Hand gehen: Auf Wunsch lässt sich dort nun die neue Kameraoption „Horizontale“ aktivieren, die mittig im Sucher eine horizontale Linie einblendet. Diese reagiert bereits auf leichte Gerätebewegungen und zeigt so an, wann genau das iPhone komplett gerade gehalten wird. Kippt man das iPhone etwas mehr zu einer Seite verschwindet die Ausrichtungshilfe, um nicht weiter zu stören.

Wer in der Vogelperspektive fotografiert profitiert seit einiger Zeit zudem von einem automatisch eingeblendeten Fadenkreuz, das in der Draufsicht darüber informiert, wann genau das iPhone perfekt waagerecht ausgerichtet ist und nicht mehr zu stark zu einer der Seiten abkippt. Eine Funktion die Apple offenbar mithilfe der im iPhone integrierten Beschleunigungsensoren realisiert.

Versteckt in den Kamera-Einstellungen (dort im Bereich: Einstellungen > Kamera > Komposition > Raster) lässt sich im Sucher der iPhone-Kamera ein Raster einblenden, das den Bildbereich in neun gleich große Rechtecke gliedert und so beim Ausrichten von Gruppenfotos und Hintergründen zur Hand geht.

