NFL Game Pass wird komplett durch DAZN ersetzt

Die Rechte für die Übertragungen der Spiele der amerikanischen National Football League in Deutschland haben sich ja von diesem Jahr an DAZN und RTL gesichert. Während RTL als hiesiger Free-TV-Partner der NFL künftig bis zu drei Live-Spiele pro Woche überträgt, bietet DAZN exklusive Live-Übertragungen, Wiederholungen der Spiele und begleitende Inhalte an.

Die neue Rechteverteilung hat künftig auch direkten Einfluss auf die Nutzer des NFL Game Pass. Die bislang hier über eine separate App und Webseite verfügbaren Inhalte werden in Zukunft nämlich nur noch über DAZN abrufbar sein.

Inhaber eines laufenden Game-Pass-Abonnements, können DAZN zufolge auch in der kommenden Saison auf alle Inhalte zugreifen, die sich bisher sehen konnten, also alle Spiele der Pre-Season, der Regular Season und der Playoffs inklusive dem Super Bowl LVIII, der diesmal im Allegiant Stadium in Las Vegas stattfindet.

Der Verkauf des NFL Game Pass findet fortan allerdings direkt über DAZN statt, der Saisonpass wird hier vom 1. August an zum Preis von 171,99 Euro erhältlich sein. Alternativ bietet DAZN weiterhin seine in den Abo-Varianten Standard und Unlimited verfügbaren NFL-Inhalte an.

Übergangsfrist endet im August

Im Rahmen einer Übergangsfrist können sich aktuelle Abonnenten des NFL Game Pass ab sofort auch bei DAZN anmelden, um die gewohnten Inhalte zu sehen, die Möglichkeit zur Nutzung der Game-Pass-App und der Game-Pass-Webseite bleibt vorerst aber noch erhalten. Ab dem 1. August ist damit dann Schluss und die Nutzung der Game-Pass-Inhalte wird hierzulande ausschließlich über DAZN möglich sein.

Die neue NFL-Saison beginnt in diesem Jahr in der Nacht vom 7. auf den 8. September. Die Eröffnungspartie bestreitet dann standesgemäß der Super-Bowl-Sieger und somit die Kansas City Chiefs, deren Gegner in der ersten Partie der Saison die Detroit Lions sind.