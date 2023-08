Bundesweiter Warntag: In diesem Jahr am 14. September

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat auf den bevorstehenden Warntag 2023 aufmerksam gemacht und trägt diesen in gut zwei Wochen, am 14. September 2023 in den kollektiven Kalender ein.

Ab 11:00 Uhr mit Cell Broadcast und Sirenen

Dann, am zweiten Donnerstag im September, soll wieder deutschlandweiter Probealarm ausgelöst werden, der die Einsatzbereitschaft der unterschiedlichen Warnkanäle erproben und mögliche Schwachstellen während der Nutzung offenbaren soll.

In diesem Jahr kommen dabei viele unterschiedliche Warnkanäle zum Einsatz: Neben Programmunterbrechungen und Durchsagen in traditionellen Medien wie dem linearen Radio- und TV-Programm kommen Warn-Applikationen wie NINA, Lautsprecherdurchsagen, Sirenen und die Cell Broadcast-Meldungen zum Einsatz, die über die Netze der Mobilfunkanbieter an alle eingebuchten Handy-Nutzer ausgespielt werden – auch ohne anliegende Datenverbindung.

Ausgelöst wird der Alarm um 11:00 Uhr vormittags, die Entwarnung soll dann eine gute Dreiviertelstunde später gegen 11:45 Uhr erfolgen.

Mit anschließender Erfolgs-Umfrage

Um einschätzen zu können, welche Warnkanäle besonders viele Bürgerinnen und Bürger erreicht haben, hat das BBK erneut die Durchführung einer Umfrage im Anschuss an den bundesweiten Warntag 2023 angekündigt.





Nach dem Warntag werden sich auf der Webseite www.warntag-umfrage.de eine Handvoll Fragen beantworten lassen, die dazu beitragen sollen Warnabläufe in Deutschland zu verbessern. Das BBK ruft zur Teilnahme auf und unterstreicht, dass alle Rückmeldungen anonym bleiben. Die Ergebnisse der Umfrage sollen dann zusammen mit der Auswertung des Warntages im Frühjahr 2024 präsentiert werden.

Auch der Warntag im kommenden Jahr hat bereits einen Termin: Dieser soll am 12. September 2024 stattfinden.