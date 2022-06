Neu in iOS 16: „Kamera-Übergabe“ für iPhone XR und neuer im Video

Die Vorstellung der neuen System-Funktion „Camera Continuity“ bzw. „Kamera-Übergabe“, wie Apple die Nutzung der iPhone-Kamera am Mac hierzulande bezeichnet, war eine der beeindruckenderen Demonstrationen während der WWDC-Auftaktveranstaltung am Montag.

Gesicht und Schreibtisch werden einzeln erfasst

Apple lässt mit der neuen Funktion spezialisierte Anwendungen wie Camo und Detail überflüssig werden und gestattet die Nutzung des eigenen iPhones als Webcam am Mac. Voraussetzung dafür wird zum einen eine iPhone-Halterung des Apple-Partners Belkin sein, die das iPhone am aufgeklappten MacBook arretieren kann. Zum anderen müssen Anwender, die die „Kamera-Übergabe“ ausprobieren möchten mindestens über ein iPhone XR oder neuer verfügen.

Ist dies der Fall, lässt sich das iPhone als Mac-Webcam in den Systemeinstellungen auswählen, sobald sich dieses in unmittelbarer Nähe zum Monitor befindet. Dann wird sich nicht nur die iPhone-Kamera sondern auch das Mikrofon des Apple-Handys in Konferenz-Applikationen wie Zoom auswählen lassen.

Zoom kann beide Streams gleichzeitig anzeigen

Ebenfalls interessant sind die Spezialeffekte, die „Kamera-Übergabe“ unterstützt. Dazu gehört nicht nur die neue Schreibtischansicht, die einen Teil des Bildes so ausschneidet, skaliert und mit einer Perspektiv-Korrektur versieht, dass eine virtuell Overhead-Kamera bereitgestellt werden kann, die den Bereich vor dem Rechner erfasst, sondern auch bereits bekannte Effekte wie „Center Stage“, der Porträt-Effekt mit verschwommenen Hintergrund und der Studiolicht-Effekt.

Im macOS-Kontrollzentrum lassen sich Effekte wählen

Diese werden sich über das Kontrollzentrum von macOS 13 ein- und ausschalten lassen und werden von Apple in dem Entwickler-Video #10018 („Bring Continuity Camera to your macOS app“) ausführlich demonstriert. Dieses könnt ihr im Anschluss abspielen und direkt bei Apple auch aus dem Netz laden.

Apple: „Kamera-Übergabe“ im Video