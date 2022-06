Apples neue Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac zum Download

Falls ihr ein eine kleine Gedächtnisstütze mit Blick auf die Änderung des Hintergrundbilds auf dem iPhone benötigt, findet ihr unter dem Link „ Das Hintergrundbild auf deinem iPhone ändern “ eine ausführliche Anleitung bei Apple. Zuvor surft ihr einfach das gewünschte Bild an, haltet den Finger darauf und speichert die Datei in eurem Fotoalbum.

Die in diesem Jahr von Apple genutzten Hintergrundbilder stehen dort in Versionen für die helle Standard-Bildschirmdarstellung oder den Dunkelmodus von iOS und macOS zum Download bereit. Die Basis dafür bieten die von Apple für Entwickler bereitgestellten Vorabversionen der neuen Betriebssysteme.

Wenn ihr euch mithilfe der offiziell von Apple verwendeten Hintergrundbilder auf die kommenden Updates für iPhone, iPad und den Mac einstimmen wollt, empfehlen wir einen Abstecher zu Wallpaper of the Week . Die neusten Einträge ergänzend die Sammlung unterschiedlichster Hintergrundbilder um die Grafiken zu iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura.

Insert

You are going to send email to