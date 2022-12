Neu in iOS 16.2: IP-Adresse trotz „iCloud Privat Relay“ freigeben

Hier bietet Safari unter iOS 16.2 nun die Option „IP-Adresse anzeigen“ an, die eure aktuell IP-Adresse an den Seitenbetreiber durchreicht, die systemweit aktive „iCloud Private Relay“-Option dabei aber eingeschaltet lässt. Auf gleichem Weg lässt sich die Ausnahme bei Bedarf auch wieder deaktivieren.

Unter iOS 16.2 lassen sich für einzelnen Webseite nun gezielte Ausnahmen festlegen, die die jeweiligen Webseiten vom „iCloud Privat Relay“ ausnehmen. Um diese zu definieren müssen die jeweiligen Webseiten in Safari angesteuert und anschließen die Webseiten-Einstellungen über das „aA“-Kürzel in der Adressleiste des mobilen Apple-Browsers aufgerufen werden.

iPhone-Anwender, die sich für den Einsatz des sogenannten „ iCloud Privat Relay “ entschieden haben, dürfen sich zwar über ein Plus an Datenschutz und Privatsphäre freuen, müssen unter Umständen aber auch Nachteile in Kauf nehmen.

