Neu in iOS 15: Siri erstellt Hörbücher aus Web-Texten

Unter iOS 15 bringt Apples Kurzbefehl-Applikation eine Handvoll neuer Kommandos und Aktionen mit, die zum Bau eigener Arbeitsabläufe genutzt werden können. Neu mit dabei ist die Möglichkeit Texteingaben in Audio-Ausgaben zu verwandeln und diese als Datei zu speichern.

Kombiniert man diese Fähigkeiten mit den Safari-Kompetenzen was das Extrahieren von Artikel-Texten aus dem Web angeht, lassen sich so auch lange Nachrichten-Stücke als Hördatei sichern, die etwa bequem während der Autofahrt konsumiert werden können.

Vom Online-Text zur .m4a-Datei

Wie genau dies funktioniert und mit einem entsprechenden Kurzbefehl auch automatisiert werden kann, hat der Blogger David Blue jetzt in aller Ausführlichkeit erklärt und in dem umfangreichen Stück „Siri as Text-to-Speech Talent in iOS 15“ hier zu Papier gebracht.

Die Umsetzung ist schnell beschrieben. Ist Blues Kurzbefehl „Make Audio from Article Body“ in der Kurzbefehle-App von iOS 15 installiert, lässt sich diese seit Beta 6 dazu einsetzen, ausgewählte Web-Texte in Mini-Hörbücher zu verwandeln.

Über das Teilen-Menü von Safari

Der Kurzbefehl bietet sich im Teilen-Menü des Safari-Browsers an, kann aber auch mit einem Link aus der Zwischenablage gefüttert werden. Was dabei genau unter der Haube abläuft hat Blue in seinem Blog-Eintrag beschrieben.

Die neue System-Funktion lässt damit spezielle Text-to-Speech-Applikationen wie etwa den qualitativ hochwertigen Voice Dream Reader zumindest theoretisch überflüssig werden.

In der Praxis benötigt das iPhone derzeit allerdings noch viel zu lange um die Texteingaben in flüssige Mini-Hörbücher zu verwandeln. Kommt nicht das aktuelles iPhone-Modell zum Einsatz können für kleinere Artikel schon mal 10 Minuten verstreichen, ehe diese in ein hörbares Format umgewandelt wurden. Dennoch haben der Kurzbefehl und der erklärende Blogeintrag eure Aufmerksamkeit verdient. Es geht in die richtige Richtung.