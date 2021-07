Neu in iOS 15: App-spezifische Einstellungen

iOS 15 wird im Herbst eine ganz unscheinbare Neuerung mitbringen, die sich in den iPhone-Einstellungen versteckt. Genauer gesagt in den Einstellungen der Bedienungshilfen von iOS 15. Im Bereich „Allgemein“ taucht hier nun der neue Menüpunkt „App-spezifische Einstellungen“ auf, der es euch erstmals ermöglicht, Ausnahmen von den Systemeinstellungen festzulegen, die lediglich für einzelne Applikationen gelten sollen.

Sonderregeln für einzelne Anwendungen

Über den neuen Umweg könnt ihr Sonderregeln für Anwendungen festlegen, die von den Entwicklern selbst nicht unterstützt werden. Ein einfaches Beispiel: Die Textgröße.

In den Einstellungen des iPhones (Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße > Größerer Text) könnt ihr die Standard-Textgröße eures Gerätes nach Belieben konfigurieren. Vielleicht habt ihr aber eine App installiert, die dann merkwürdig aussieht, weil der Entwickler alternative Schriftgrößen nur unzureichend unterstützt. Oder ihr habt eine Anwendung, in der der Text ruhig noch ein wenig größer als in den von euch festgelegten Voreinstellungen ausfallen könnte.

Hier werden fortan die App-spezifischen Einstellungen weiterhelfen. Ist die Applikation ausgewählt, für die sich neue App-spezifische Einstellungen setzen lassen sollen, könnt ihr (in der aktuellen Beta von iOS 15) insgesamt 10 unterschiedliche Ausnahmen definieren.

Aktuell werden 10 Einstellungen unterstützt

So lässt sich nicht nur die Schriftgröße auf App-Basis festlegen, auch Tastenformen, Ein/Aus-Beschriftungen und fetter Text kann je nach Bedarf hinzugeschaltet werden. Des Weiteren bieten die App-spezifischen Einstellungen die Aktivierung von „Farben umkehren – intelligent“ an, können für ein Mehr an Kontrast sorgen und die Einstellung „Bewegungen reduzieren“ setzen. Sogar ein Schalter zum Deaktivieren der automatischen Videovorschau ist vorhanden.

Auch über das Kontrollzentrum

Einzelne Parameter wie etwa die Textgröße lassen sich dabei auch über das Kontrollzentrum anpassen, das unter iOS 15 auch in der Lage ist App-spezifische Einstellungen vorzunehmen.