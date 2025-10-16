Anwesenheitssensoren ersetzen zunehmend klassische Bewegungsmelder

Mit SwitchBot nimmt ein weiterer Hersteller einen vergleichsweise günstigen kombinierten Bewegungs- und Anwesenheitsmelder ins Programm. Der technische Fortschritt macht sich auch hier bemerkbar. Während man früher für rund 30 Euro gerade mal einen klassischen Bewegungsmelder bekommen hat, gibt’s für das gleiche Geld inzwischen die Anwesenheitserkennung obendrauf.

Der neue Sensor wurde von SwitchBot selbst noch nicht angekündigt, findet sich jedoch bereits bei Amazon Deutschland gelistet und mit dem 31. Oktober als Erscheinungsdatum versehen. Als Verkaufspreis werden 32,99 Euro angegeben.

Anwesenheitssensoren können das klassische Problem lösen, dass ein automatisch aktiviertes Licht nach einer gewissen Zeit ausgeht, wenn zwar noch eine Person anwesend ist, aber keine Bewegung mehr registriert wird. Herkömmliche Bewegungsmelder können dies nicht erfassen. Die mithilfe von Radarwellen arbeitenden Anwesenheitssensoren können dagegen auch minimale Bewegungen wie beispielsweise das Anheben des Brustkorbs beim Atmen registrieren.

Nur direkte Bluetooth-Verbindungen

Mit Blick auf den offenbar sehr günstigen Preis für den neuen SwitchBot-Sensor gilt es allerdings zu beachten, dass das Gerät nur über Bluetooth kommuniziert. Darüber kann man den Sensor mit anderen Geräten des Herstellers direkt verbinden. Um komplexere Aktionen zu realisieren oder den Fernzugriff zu ermöglichen, wird allerdings ein zusätzlicher Hub benötigt. Mithilfe der mit Matter kompatiblen Hub-Modelle von SwitchBot kann man den Sensor dann auch in Smarthome-Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden.

Meross-Sensor funktioniert ohne Hub

Eine günstige Alternative, die sich direkt über WLAN ins heimische Smarthome einbinden lässt, stellt der Meross-Anwesenheitssensor MS600 dar. Direkt beim Hersteller bekommt man das Gerät bereits für 28 Euro. Der offizielle Deutschlandvertrieb von Meross läuft über Amazon, dort muss man aktuell allerdings mindestens 36 Euro für den Sensor bezahlen.