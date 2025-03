Netto mit 10 Prozent Payback-Rabatt auf Apple-Guthaben

Zum Jahreswechsel ist REWE bei Payback ausgestiegen, dafür ist jetzt der EDEKA-Verbund Partner bei dem Bonusprogramm. Dementsprechend kann man jetzt auch bei EDEKA selbst und dessen Verbundpartnern wie Marktkauf oder eben auch Netto Marken-Discount Payback-Punkte sammeln. In dieser Woche kann man auf diesem Weg indirekt 10 Prozent Preisnachlass beim Kauf von Apple-Guthaben einstreichen.

Die Apple-Aktion bei Netto Marken-Discount läuft von heute bis Samstag, den 8. März. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass ihr euer Apple-Guthaben mit mindestens 50 Euro auffüllt. Dem aktuellen Werbeprospekt von Netto Marken-Discount zufolge gibt es während dieses Aktionszeitraums 500 Extrapunkte bei Payback beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte im Wert von 50 Euro. Kauft man eine Apple-Geschenkkarte im Wert von 100 Euro, bekommt man 1000 Payback-Punkte gutgeschrieben. Umgerechnet entsprechen die 1000 Punkte einem Wert von 10 Euro und die 500 Punkte sind 5 Euro wert. Regulär bekommt man für einen Einkaufswert von 2 Euro lediglich einen Payback-Punkt gutgeschrieben, also deutlich weniger.

Wie man die Apple-Guthabenkarten verwendet, dürfte inzwischen bekannt sein. Ihr übertragt den Betrag anschließend mithilfe eines aufgedruckten Codes auf euer Apple-Konto und könnt damit dann Abos, Apps und sonstige digitale Güter sowie auch Hardware bezahlen.

Payback-Guthaben am besten auszahlen lassen

Am besten fahrt ihr vermutlich, wenn ihr die gesammelten Punkte nicht im Prämienshop von Payback einlöst, sondern euch den Gegenwert in Bar auszahlen lasst. Diese Option wird gerne mal übersehen und von Payback selbst auch nicht aktiv beworben, findet sich jedoch in den FAQ zum Einlösen von Payback-Punkten aufgeführt. Man muss sich hierfür bei seinem Payback-Konto anmelden und im persönlichen Bereich nach der Option „Einlösung der Payback-Punkte in Bargeld“ suchen. Die Auszahlung in Bargeld setzt voraus, dass eine Bankverbindung im Konto hinterlegt wird, und kann ein paar Tage in Anspruch nehmen.