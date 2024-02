Netflix: Zahlung über Apple wird deaktiviert

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat damit begonnen, Bestandskunden, die ihre monatlichen Kosten für den Zugriff auf den Netflix-Katalog über Apple abrechnen, zu kontaktieren. Per E-Mail fordert Netflix diese nun dazu auf, ihre Kundenkonten zu aktualisieren und um neue Zahlungsarten zu ergänzen, da die Rechnungsstellung über Apple bei diesen nicht mehr angeboten wird.

Die Rechnungsstellung über Apple ist für neue und zurückkehrende Netflix-Mitglieder schon länger nicht mehr verfügbar, allerdings besitzen viele iPhone-Anwender noch ältere Konten, die in einer Zeit über den App Store eröffnet wurden, als Netflix die Abo-Zahlung per In-App-Kauf noch zugelassen hat.

Von Netflix heißt es zur Umstellung nur wortkarg: „Manche Mitglieder in bestimmten Ländern, bei denen die Rechnungsstellung über Apple erfolgt, werden aufgefordert, eine neue Zahlungsart hinzuzufügen, um ihr Abonnement fortzusetzen.“

Tarifverlust möglich

Vor allem Anwender in den alten Basis-Tarifen sollten der Aufforderung folgen und ihre Netflix-Konten um eine zusätzliche Zahlungsart erweitern. Ignorieren Anwender die E-Mails von Netflix ohne Reaktion, läuft die Mitgliedschaft automatisch ab, was im Zweifelsfall einen Tarifverlust zur Folge haben kann.

So hat Netflix den günstigen Basis-Tarif für 7,99 Euro inzwischen komplett eingestellt und bietet diesen bei der erneuten Buchung des Dienstes nicht mehr an. Hier steht dann nur noch Netflix Standard für 12,99 Euro beziehungsweise das Standard-Abo mit Werbung zum Monatspreis von 4,99 Euro zur Auswahl bereit. Wer aktuell also noch für den preiswerten Basistarif bezahlt, sollte eine Kreditkarte hinterlegen, um diesen auch weiterhin nutzen zu können.

Vor allem als Apples Guthabenkarten noch in regelmäßigen Rabattaktionen mit bis zu 33 Prozent Nachlass angeboten wurden, war die Begleichung der Netflix-Kosten über Apple eine attraktive Option. Reduzierte sich durch das günstige Guthaben doch auch der Preis für das Streaming-Abonnement.

Über viele der im App Store verfügbaren Netflix-Spiele bietet der Streamer die Abrechnung über Apple derzeit noch zur Buchung des Standard-Accounts an.