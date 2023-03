Netflix: Spiele-Offensive vor massivem Ausbau

Wer über einen kostenpflichtigen Zugang zum Video-Streaming-Dienst Netflix verfügt, der kann inzwischen auf über 50 Premium-Spiele zugreifen, die ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können. Titel, die durch Netflix teils lizenziert, teils extra entwickelt wurden und im App Store auf euren Zugriff warten.

Kommt noch in diesem Jahr: Monument Valley

Bald auf Augenhöhe mit Apple Arcade

Erkennt das Spiel nach dem Login mit eurem Netflix-Konto ein laufendes Premium-Abonnement, darf hier ohne In-App-Käufe, ohne Werbung und ohne zusätzliche Gebühren so lange gespielt werden, wie der Netflix-Zugang besteht.

Die Alternative zu Apple Arcade soll Netflix-Kunden auch in jenen Zeiten an den Streaming-Dienst binden, in denen die Auswahl an Film- und Serieninhalten eher zu wünschen übrig lässt. Netflix will sich um eurer Entertainment kümmern – ganz gleich ob mit Spielen oder Filmen.

Spiele-Offensive vor massivem Ausbau

Was von Netflix bislang eher als Experiment gehandhabt wurde, soll nun verstetigt und massiv ausgebaut werden. Wie der Streaming-Dienst angekündigt hat, sollen im Laufe des Jahres nicht nur 40 neue Titel vorgestellt werden, zusätzlich befinden sich weitere 70 Spiele bereits in der Entwicklung. Mit insgesamt 165 unterschiedlichen Spielen im eignen Lineup wird Netflix damit bald zu Apple Arcade aufschließen. Apples Spiele-Abo beinhaltet etwas über 200 Titel, verliert immer wieder aber auch einzelne Spiele.

In diesem Jahr will Netflix monatlich neue Titel ausliefern und dabei einen bunten Mix aus Rollenspielen, Abenteuer-Games, Puzzlespielen und Casual-Titeln anbieten. Dabei sind weitere Verzahnungen mit den Streaming-Inhalten angedacht. So gehört der Spiele-Titel „Too Hot to Handle: Love is a Game“ zur gleichnamigen Reality-Serie zu den meistgespielten Games im Portfolio des Streaming-Anbieters. Zudem werden die Monument-Valley-Spiele zu Netflix kommen.

Die jüngsten Neuzugänge sind Highwater (bereits verfügbar) und Terra Nil (ab 28. März).