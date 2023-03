Magic Highlighter: Safari-Erweiterung markiert Suchwörter

Auf iPad und Mac genutzt reagiert der Magic Highlighter auf die Tastenkombination ⌘-Shift-F und blendet ein kleines Zusatzmenü ein, in dem sich zum einen die Farbe wählen lässt, in der die Wörter markiert werden sollen. Zum anderen können ausgesuchte Suchwörter hier vom Highlighting ausgenommen werden.

Hier setzt der Magic Highlighter an, der in seiner aktuellen Ausgabe Google, Bing, DuckDuckGo, Neeva, Kagi und die Brave Search unterstützt. Die Erweiterung wird zum Einmalkauf für 2,49 Euro angeboten und muss nur einmal bezahlt werden um anschließend auf iPhone, iPad und auf dem Mac eingesetzt werden zu können.

Der Magic Highlighter will Anwender so davor bewahren auf den Ergebnisseiten erneut suchen zu müssen. Auf dem Mac geht dies über die Tastenkombination ⌘-F ja noch vergleichsweise einfach, auf dem iPhone jedoch ist das Suchen auf der gerade angezeigten Webseite jedoch auch etwas umständlich und erfolgt über die Adressleiste und anschließende Auswahl eines ziemlich versteckt platzierten Schalters.

