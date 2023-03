Apple Watch: Neuer kabelloser Ladepuck setzt auf USB-C

Die Auswahl an Apple Watch-Ladegeräten, die sich problemlos auch in der Hosentaschen verstauen lassen, ist mit dem kabellosen Ladepuck A8804 des Zubehör-Anbieters Anker heute wieder etwas größer geworden und umfasst nun vier konkurrierende Modelle, die preislich alle in ähnlichen Regionen angesiedelt sind.

Der neue Anker-Stecker bietet Besitzern der Apple Watch einen magnetischen Ladepuck an, der direkt mit einem USB-C-Stecker versehen ist und so nicht nur in jedes beliebige USB-C-Netzteil gesteckt, sondern dank des minimalen Stromverbrauchs der Computeruhr auch mit iPad oder MacBook verbunden werden kann und diese dann umgehend auflädt.

Kompatibel mit allen Generationen

Von Apple mit dem MFi-Siegel zertifiziert, ist das kompakte Ladegerät vollkompatibel zu allen Modellen der Apple Watch inklusive der allerersten Generation und der jüngsten Apple Watch Ultra.

Der Hersteller verspricht entsprechend die reibungslose Zusammenarbeit mit der Apple Watch Ultra, der Apple Watch Series 8, der Apple Watch Series 7, der Apple Watch Series 6, der Apple Watch Series 5, der Apple Watch Series 4, der Apple Watch Series 3, der Apple Watch Series 2, der Apple Watch Series 1, der Apple Watch SE sowie der Apple Watch der ersten Generation.

Vier konkurrierende Pucks am Markt

Der portable Ladepuck, der sich dank der magnetisch haftenden Ladefläche auch im Hochformat einsetzen lässt, wird für 37,99 Euro angeboten und liegt damit leicht über den Preisen die von der Konkurrenz verlangt werden.

Zum Vergleich: Ugreen bietet seinen iWatch Charger für 29,99 Euro an, der Zubehör-Anbieter ESR verlangt für seinen kürzlich neu vorgestellten Puck 32,99 Euro und Satechi bietet seinen Alu-Stecker für 37,06 Euro an.

Der neue Ladestecker von Anker bietet eine Ladeleistung von 5 Watt und eine Schutzkappe für den USB-C-Stecker an.