Netflix reduziert Video-Qualität in der EU

Der Video-Streaming-Dienst Netflix wir die innerhalb der EU bereitgestellte Videoqualität vorübergehend deutlich reduzieren und damit 25% der sonst ausgelieferten Datenmengen einsparen. Dies bestätigte der Anbieter gegenüber der Nachrichten-Agentur Reuters.

"[…] Netflix has decided to begin reducing bit rates across all our streams in Europe for 30 days. We estimate that this will reduce Netflix traffic on European networks by around 25 percent while also ensuring a good quality service for our members." #COVID19 #coronavirus

