iOS-Spiele: Mini Metro und Prune aktuell kostenlos

Wie viele andere Indie-Entwickler, bieten auch die Macher der beiden iOS-Spiele Mini Metro und Prune ihre Schöpfungen aktuell kostenlos an und wollen euch so die Zeit in freiwilliger Isolation versüßen.

Mini Metro erschien bereits 2016 und stellt euch vor logistische Herausforderungen. Ihr müsste ein U-Bahn-Netz aufbauen und Passagiere möglichst effektiv von Bahnhof zu Bahnhof befördern.

Das Ganze erinnert uns ein wenig an alte Railroad-Tycoon-Zeiten, wenngleich Mini Metro deutlich übersichtlicher und vom Funktionsumfang auch eingeschränkter ist. Die Herausforderung bleibt allerdings vergleichbar, ihr müsst die Passagiere schnell und zuverlässig an die von ihnen gewünschten Orte befördern.

Ihr erstellt also ein möglichst durchdachtes Liniennetz und erhaltet im Verlauf des Spiels zusätzliche Möglichkeiten, eure Bahnhöfe oder Strecken aufzuwerten. Das Spiel ist zu Ende, wenn ihr dem Personenstau auf einem eurer Bahnhöfe nicht mehr Herr werdet.

Prune hingegen, eine Apple-Empfehlung, ist mehr Entspannungsübung als konventionelles Game. Bei Prune geht es um Bäume.

Der von Apple 2015 zum „Spiel des Jahres“ gekürte Titel beschreibt sich als meditativer Puzzler, bei dem ihr die Äste eines schnellwachsenden Baumes schneiden müsst, um Hindernissen auszuweichen.