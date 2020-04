Netflix-Profile lassen sich jetzt mit PIN sichern

Netflix bietet jetzt die Möglichkeit, einzelne Profile mit einem PIN-Code zu sichern. Die Option wird als Kinderschutz vermarktet, trägt natürlich aber auch grundsätzlich dazu bei, beim Netflix-Streamen mehr Privatsphäre zu wahren.

Die Aktivierung einer Schutz-PIN lässt sich momentan nur per Webbrowser vornehmen. Besucht hier das gewünschte Konto bzw. meldet euch als Familienadministrator an und sucht in den Kontoeinstellungen den Punkt „Profile und Kindersicherung“. Dorf kann man über den Menüpunkt „Altersfreigabe-Einschränkung“ eine vierstellige PIN vergeben.

Neben dem PIN-Schutz für einzelne Netflix-Profile hält der Videodienst auch weitere Steuermöglichkeiten bereit, die besonders für die Konfiguration von Kinderkonten gedacht sind: