Netflix mit neuem Favoritenmenü und rückeroberten Marktanteilen

Der neue Bereich „Mein Netflix“ ist in der aktuellen Version 15.41 der Netflix-App für iOS bereits verfügbar und soll in wenigen Wochen auch für Android bereitgestellt werden.

In der Netflix-App will ein neuer Bereich mit dem Titel „Mein Netflix“ dafür sorgen, dass man seine persönlichen Inhalte stets schnell und ohne Umwege abrufen kann. Von Netflix als „zentrale Anlaufstelle“ für Abonnenten bezeichnet, finden sich hier nicht nur die bereits angefangenen oder kürzlich angesehenen Titel, sondern man auch auf für die Offline-Nutzung gespeicherte Downloads oder favorisierte Filme und Serien zugreifen.

