Apple schaltet „Mein Fotostream“ heute ab

Apple bewirbt als Alternative zu „Mein Fotostream“ die in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbundene Aktivierung von iCloud Fotos. Die meisten Nutzer kommen in Verbindung mit dieser Funktion mit dem von Apple kostenlos bereitgestellten iCloud-Speicher nicht mehr aus und müssen dementsprechend einen größeren und kostenpflichtigen Speicherplan wählen.

Um welche Uhrzeit Apple die Fotostream-Funktion konkret abschaltet, bleibt abzuwarten. Die Ankündigungen diesbezüglich sind nicht ganz eindeutig, so heißt es einerseits, die Funktion sei noch bis heute aktiv, an anderer Stelle spricht Apple aber davon, dass ab dem heutigen 26. Juli keine Fotos mehr auf „Mein Fotostream“ verfügbar sind.

