Netflix Games startet als (ganz kleiner) Apple-Arcade-Konkurrent

Netflix bietet jetzt auch Spiele an. Mit Netflix Games startet der Videodienst sein eigenes Spieleangebot für Mobilgeräte. Zum Start ist die Auswahl allerdings noch stark begrenzt.

Netflix startet mit den fünf Titeln „Stranger Things: 1984“, „Stranger Things 3: The Game“, „Shooting Hoops“, „Card Blast“ und „Teeter Up“ in eine Art Beta-Phase. Die Verfügbarkeit ist dabei zudem auf Android-Smartphones und -Tablets beschränkt, es liegen bislang keine Angaben dazu vor, wann Netflix auch iOS-Nutzer mit einbeziehen will.

Voraussetzung für die Nutzung des neuen Angebots ist lediglich eine Netflix-Mitgliedschaft. Das Spiele-Abo gibt es hier quasi kostenlos obendrauf. Die enthaltenen Titel stehen dann mit Apple Arcade vergleichbar in vollem Umfang werbefrei und ohne In-App-Käufe oder dergleichen zur Verfügung.

Netflix bietet die Spiele sofern möglich automatisch in der vom Netflix-Konto genutzten Sprachversion an. Sofern diese nicht verfügbar ist, steht das Spiel in englischer Sprache bereit. Auch ist anzumerken, dass die Spiele nicht im Rahmen von Kinderprofilen, sondern ausschließlich für Erwachsene zur Verfügung stehen. Das Angebot soll zeitnah und konstant ausgebaut werden.