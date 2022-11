Netflix Games: „Reigns: Three Kingdoms“ angekündigt, AAA-Titel geplant

Netflix scheint derweil Ambitionen zu haben, sein Engagement im Spielebereich deutlich auszuweiten. Das Magazin The Verge macht darauf aufmerksam, dass das Unternehmen derzeit für sein kürzlich in Los Angeles eröffnetes Games Studio verschiedene Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Entwicklung eines „brandeuen AAA-Spiels für Computer“ sucht.

Den Entwicklern Developer Digital zufolge wurde „Reigns: Three Kingdoms“ von der beliebten chinesischen Roman „Die drei Reiche“ von Luo Guanzhong inspiriert. Die Spieler finden sich in die turbulenten letzten Jahre der Han-Dynastie versetzt und mit verschiedenen Parteien, Kriegen und Helden der Sage konfroniert, während sie Verhandlungen bestreiten, heiraten, um Allianzen zu stärken, und konvertieren, um mehr Macht zu erlangen.

Auch wenn die von Netflix für Abonnenten des Videodienstes kostenlos zur Verfügung gestellten Spiele offenbar weniger Zuspruch finden, als erwartet, zeigt sich der Anbieter weiterhin sehr engagiert in diesem Segment. Mit „Reigns: Three Kingdoms“ steht nun der nächste namhafte Exklusivtitel im Programm von Netflix Games.

