Gmail: Workaround wenn der „Neue E-Mail“-Sound auch bei Spam klingelt

Die entsprechenden Optionen verstecken sich in den iOS-Einstellungen im Bereich „Mail“. Dort müsst ihr unter „Mitteilungen“ noch einen Schritt weiter ins Menü „Mitteilungen anpassen“ gehen und könnt dann für alle von euch in Apple Mail genutzten Konten separat einstellen, ob ihr jeweils das volle Programm inklusive Hinweisen (also je nach euren allgemeinen Vorgaben Töne und/oder Banner) haben wollt, oder neu eingegangene Mails nur im Zähler oder auch gar nicht angezeigt werden sollen. Im gleichen Untermenü könnt ihr beispielsweise auch festlegen, dass ihr nur bei E-Mails von ausgewählten „VIP“-Personen eine Benachrichtigung erhalten wollt.

Unter iOS gibt es zum Teil Probleme mit der akustischen Benachrichtigung bei neu eingehenden E-Mails bei Konten von Drittanbietern, in unserem Beispiel hier Gmail. Wenn der Benachrichtigungston für dieses Konto deaktiviert ist, erklingt das Tonsignal allerdings trotzdem für Mails, die automatisch in den Spam-Ordner verschoben wurden und dort ungelesen liegen.

Insert

You are going to send email to